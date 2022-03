Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę trwa od 24 lutego. Pierwsza runda rozmów delegacji z Rosji i Ukrainy nie przyniosła przełomu, podczas drugiej strony zgodziły się co do konieczności utworzenia korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Jak poinformował niemiecki rząd, w piątek w rozmowie z kanclerzem Olafem Scholzem prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że trzecią rundę rozmów rosyjsko-ukraińskich zaplanowano na weekend. To potwierdzenie wcześniejszych doniesień na temat terminu negocjacji, napływających z Kijowa.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Uchodźcy z Ukrainy. Prezydent Duda: Przyjęliśmy ponad 700 tys. osób ze 170 państw - Przyjmiemy wszystkich, którzy będą tego potrzebowali - zadeklarował prezydent Andrzej Duda informując, że w ostatnich dniach do Polski z Ukrainy przybyło ponad 700 tys. uchodźców ze 170 państw. Prezydent nie wykluczył zwrócenia się przez Polskę o wsparcie międzynarodowe.

Do tematu rozmów odniósł się doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak. - Stanowisko Rosji jest twarde, to jasne. Gdyby takie nie było, nie atakowałaby Ukrainy. Ale stanowisko głównodowodzącego siłami ukraińskimi i Ukrainy w ogóle też jest twarde. Dlatego negocjacje będą trudne - ale do nich dojdzie - powiedział Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



- Zełenski z pewnością nie zgodzi się na ustępstwa, które mogłyby w ten czy inny sposób podważyć naszą walkę o integralność terytorialną i wolność Ukrainy - zadeklarował doradca. Dodał, że prezydent Ukrainy zna granice, jakie podczas rozmów z Rosją nie mogą przez jego kraj zostać przekroczone.

Czytaj więcej Polityka Kasparow: Rosja powinna zostać cofnięta do epoki kamienia - Władimir Putin popełnił niewyobrażalne zbrodnie wojenne - powiedział w rozmowie z agencją Reutera Garri Kasparow, były mistrz świata w szachach, aktywista i niedoszły kandydat na prezydenta Rosji. Kasparow wezwał Zachód do obrania ostrzejszego kursu wobec Putina za inwazję na Ukrainę.

Reklama

Podolak zaznaczył, że ukraińska pozycja negocjacyjna została wzmocniona dzięki wsparciu zachodnich partnerów. Oświadczył też, że rozumie motywy i cele członków delegacji rosyjskiej.