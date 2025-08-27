Aktualizacja: 27.08.2025 13:25 Publikacja: 27.08.2025 05:13
Ukraiński żołnierz
Teraz Ukraina walczy także za nas. Nie trzeba być strategiem, aby to zrozumieć, wystarczy rzut średnio inteligentnego oka na mapę. Zrozumieć, że każdy wrzask: „Polska dla Polaków”, każdy głos przeciw pomocy dla Ukrainy, to cios w nasz interes narodowy.
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
Ale państwowość Ukrainy jest może nawet starsza od polskiej, chociaż Mieszko I ochrzcił swoje państwo 22 lata wcześniej niż Włodzimierz Wielki. Potem Bolesław Chrobry wyszczerbił miecz na bramie Kijowa, a polscy władcy toczyli wojny o Grody Czerwieńskie, które ostatecznie przypadły w większości Polsce. Nikt wtedy nie słyszał o Moskwie. Potem bunt Chmielnickiego, który nie zacząłby się, gdyby Polska wykazała trochę wielkoduszności, a potem późniejsze bunty, które zawsze kończyły się pogromami Żydów.
Czytaj więcej
Czy Mieszko I był królem jeszcze przed chrztem? Philip Earl Steele, amerykański historyk i autor...
Nie trzeba więc dziwić się ukraińskim niepodległościowcom, że tak podczas I, jak i II wojny światowej usiłowali oprzeć się o Niemcy. O tym, że były to rachuby daremne, świadczą losy atamana Skoropadskiego, Semena Petlury czy Petro Mełnyka. Dziś – zwłaszcza Petlura – są bohaterami niepodległej Ukrainy, ale o kogo mieli się wspierać jak nie o Niemcy i faszyzm? Polska była szczęśliwsza: stworzyła Rzeczpospolitą polsko-litewską, miała za sobą ciąg powstań przeciw obu wrogom, było o co zaczepić pamięć. Teraz Ukraina walczy także za nas. Nie trzeba być strategiem, aby to zrozumieć, wystarczy rzut średnio inteligentnego oka na mapę. Zrozumieć, że każdy wrzask: „Polska dla Polaków”, każdy głos przeciw pomocy dla Ukrainy, to cios w nasz interes narodowy. To zaproszenie dla czołgów Putina, żeby i nam wjechały na kark. Że nie pojmują tego byczki o przerośniętych karkach i niedorozwiniętych mózgach, to oczywiste; ale że nie pojmuje nasz pan prezydent?
Czytaj więcej
Nieumieszczenie w uchwalonej przez Sejm ustawie zapisu o obowiązku pracy Ukraińców, którzy chcą o...
Starożytni nazywali „Ultima Thule” najbardziej północną i mroźną wyspę, gdzie nie obowiązuje ani prawo, ani przyzwoitość, gdzie można zmieniać granice siłą, a podpis męża stanu tyle waży, co rachunek kelnera. Prezydent Donald Trump – idol naszego prezydenta – umyślił sobie, że taką ziemią jest Alaska, więc zaprosił tam zbrodniarza Putina i obaj usłyszeli to, co chcieli. Potem powtórzył to w Waszyngtonie, a przywódcy Unii Europejskiej i NATO udawali, że nie słyszą. Przecież „wujaszek Wołodymir” chce tylko Ukrainy z marionetkowym rządem, zastraszonym społeczeństwem, patriotami pogrzebanymi we wspólnych mogiłach, a zasobami w rękach Rosji. Dlaczego mu nie ułatwić, jeśli nas zostawi w spokoju? Przecież tak samo było w Jałcie z „wujaszkiem Jole”. Dlatego w Anchorage i Waszyngtonie Ameryka zrzekła się przywództwa zachodniej cywilizacji, tylko myśmy tego jeszcze nie zauważyli.
Ale państwowość Ukrainy jest może nawet starsza od polskiej, chociaż Mieszko I ochrzcił swoje państwo 22 lata wcześniej niż Włodzimierz Wielki. Potem Bolesław Chrobry wyszczerbił miecz na bramie Kijowa, a polscy władcy toczyli wojny o Grody Czerwieńskie, które ostatecznie przypadły w większości Polsce. Nikt wtedy nie słyszał o Moskwie. Potem bunt Chmielnickiego, który nie zacząłby się, gdyby Polska wykazała trochę wielkoduszności, a potem późniejsze bunty, które zawsze kończyły się pogromami Żydów.
W kwestii wojny w Ukrainie jesteśmy niczym sienkiewiczowski Zagłoba, krzyczący „do boju!” i sięgający po kufel p...
Decyzje prezydenta i awantura medialna w wykonaniu jego rzecznika mogą być początkiem tragicznej reakcji łańcuch...
Nieumieszczenie w uchwalonej przez Sejm ustawie zapisu o obowiązku pracy Ukraińców, którzy chcą otrzymać 800+ na...
Cztery weta i zapowiedzi kolejnych, żądania konsultowania z nim ustaw i polityki rządu to sygnał, że Karol Nawro...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Jak długo można poważnie traktować prezydenta, który każdego dnia zmienia zdanie? To jest szaleństwo, które się...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas