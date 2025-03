POPiS, czyli system operacyjny czasów pokoju

Jest to tym dziwniejsze, że na szczęście w sprawach bezpieczeństwa Polski i umocnienia wschodniej granicy nadal panuje ponadpartyjny konsensus – wbrew temu, co w kampanii wyborczej rytualnie zarzucają sobie nawzajem główne siły polityczne. Ale może właśnie w tym problem, że politycy tak przyzwyczaili się do odgrywania znanego i lubianego teatru groźnych min, absurdalnych oskarżeń i odbijania piłeczki, że nie wiedzą nawet, jak wyjść poza tę konwencję. Przez 20 lat sprawdza im się ten teatr doskonale i mentalnie są zaprogramowani do uprawiania wyłącznie partyjnej polityki.

To jednak system operacyjny czasów pokoju. Świetnie obsługuje duopol PO–PiS oparty na rytualnej wojnie plemiennej. Nie sprawdzi się jednak w starciu z prawdziwymi problemami w nowych trudnych czasach, gdy Donald Trump uśmierca liberalny porządek międzynarodowy. A realnych zaniechań, o których Szymon Hołownia nie chce dziś słyszeć, nie będzie się dało po wsze czasy przykrywać kolejnymi mało znaczącymi sporami. I w końcu rytualną zabawę polityków przerwie Sławomir Mentzen, czy kto tam przejmie po nim pałeczkę antyestablishmentowej siły. Ale tak naprawdę to nie on rozmontuje duopol PO–PiS – zmianę wymusi Donald Trump i sytuacja międzynarodowa. Mentzen czy jego następcy będą tylko głosem sprzeciwu wobec oderwania od rzeczywistości polskiej klasy politycznej i tej nieszczęsnej pracy u podstaw, która nadal leży odłogiem, gdy Donald Tusk tak pięknie pozuje do zdjęć z Markiem Ruttem.