- I to dotyczy głównie tego obszaru przestarzałej techniki, do której często już nie produkujemy środków bojowych, a więc dysponujemy tym, co zgromadziliśmy lata temu i (...) próbujemy utrzymywać w sprawności technicznej tę amunicję - mówił. Szef BBN przekonywał, że w przypadku platform bojowych wprowadzanych do Sił Zbrojnych RP w ostatnich latach sytuacja wygląda „znacznie lepiej”, ponieważ procesy nabywania platform i środków bojowych prowadzone są równolegle.

Polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

„Sytuacja jest słaba”

Gdyby Polska została zaatakowana przez Rosję pociskami rakietowymi, jak długo mogłaby się bronić własną amunicją? Szef BBN odparł, że to trudne do oceny. - Mamy również programy sojusznicze, w ramach których możemy wymieniać się środkami i zapasami, natomiast ta sytuacja jest słaba i potwierdzeniem tego jest chociażby sposób, w jaki wspieramy potencjał Ukrainy w walce z Rosją. Widzimy, w jaki sposób cała Europa próbuje dokonywać wsparcia. Polska też drenuje w pewien sposób swoje zapasy, bo trzeba powiedzieć, że my dokonaliśmy ogromnego wysiłku, przekazując część środków i zapasów na rzecz Ukrainy i w tej chwili uzupełniamy te zapasy - podkreślił.

Dopytywany o przekazywanie Ukrainie sprzętu Wojska Polskiego gen. Łukowski zapewnił w Polsat News, że jest to teraz robione „bardzo ostrożnie”. - Prowadzone są analizy, żeby nie pójść za daleko w tym zakresie - dodał. - Nigdy nie przekazywaliśmy wszystkiego jak leci - stwierdził. Były szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych mówił również, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, Polska ma czas na stworzenie zdolności produkcyjnych i odbudowanie zapasów środków bojowych. Generał nie odpowiedział przy tym na uwagę, że w ciągu trzech lat trwania wojny Rosji z Ukrainą w Polsce nie powstała ani jedna fabryka amunicji.

Jak długo Polska mogłaby się bronić? Gen. Dariusz Łukowski: Tydzień lub dwa

Jakie są możliwości polskiego wojska? Przez ile dni Polska mogłaby się skutecznie bronić samodzielnie, przed nadejściem ewentualnej pomocy sojuszniczej? Pytany o to w Polsat News generał Łukowski powiedział: - Myślę, że w zależności od sposobu prowadzenia walki ta obrona mogłaby być prowadzona przez tydzień lub dwa, przy dzisiejszym poziomie zapasów.