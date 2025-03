Bogusław Chrabota: Krwawy rewanż w Syrii

Czy alawitom grożą czystki?

Według powołującej się na dane Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) Associated Press do pierwszych krwawych zajść doszło w czwartek. Zginęło ponad tysiąc osób, w tym 745 cywilów. Zabito też 273 członków sił rządowych oraz lojalistów poprzedniej władzy. Cytowane przez AP źródła nie zostawiają wątpliwości co do tego, że doszło do czystek. Strzelano do ludzi na ulicach, podpalano domy, nie pozwalano na sprzątnięcie z ulic zwłok zabijanych.

Początkiem zajść była ponoć próba aresztowania jednego z byłych urzędników Asada, ale nie wiadomo do końca, czy siły rządowe w większym stopniu nakręcają spiralę aktów przemocy wobec alawitów, czy próbują zaprowadzić porządek. Alawici to wciąż niemała grupa etniczna. I zdolna do obrony. Można mieć więc obawy, że zamieszki w okolicach Latakii otworzą kolejny etap syryjskiej wojny domowej. Tym ważniejsze jest zwrócenie uwagi na ten rodzący się konflikt światowej opinii publicznej, może nawet rozważnie wysłania w ten region międzynarodowych sił rozjemczych. Inaczej, gdy Syria zapłonie po raz kolejny, będziemy mieli do czynienia nie tylko z kolejnym kryzysem humanitarnym, ale podniesieniem ryzyka wojny w tym zapalnym dla świata regionie.