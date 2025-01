Relacje Polski z USA muszą być lepsze niż poprawne

Nie jest tajemnicą, że ekipa Donalda Tuska stawiała na Kamalę Harris, a Trump jest uważany za sojusznika PiS i Andrzeja Dudy. Pozornie. Mimo że prezydent Polski miał spotkać się z Trumpem jeszcze w listopadzie, nie doszło do tego do dzisiaj. Za to ludzie Trumpa spotkali się w Warszawie z Rafałem Trzaskowskim, a republikański instytut był współfinansującym partnerem Campusu Trzaskowskiego. Trump ma podejście transakcyjne do polityki.



Nie ma co się obrażać na rzeczywistość, a z silnym partnerem, nawet jeśli nie jest partnerem marzeń, należy współpracować. Jeśli Ukraina przegra, zwycięstwo Rosji będzie też porażką Trumpa, który wzmocni konkurenta USA. Tusk i przedstawiciele koalicji 15 października złożyli gratulacje Trumpowi, a teraz muszą podejść do relacji z USA pragmatycznie.

Za Bidena Polska znalazła się na liście państw, które obejmie ograniczony dostęp do najbardziej zaawansowanego sprzętu wykorzystywanego do rozwijania sztucznej inteligencji. Czy relacje Dudy z Trumpem to zmienią? Polski rząd powinien wpłynąć na zmianę regulacji USA.

Jeśli Trump wrócił do Białego Domu, to PiS też może wrócić do władzy

Polska jest krajem frontowym NATO. Trump z gabinetem Tuska będzie musiał się liczyć. Polski premier może też być rzecznikiem dobrych relacji transatlantyckich. Szef MSZ Radosław Sikorski ma dobre relacje z republikanami. Teraz będzie musiał postarać się o jeszcze lepsze, tym bardziej że rząd Tuska czuje na sobie oddech PiS, który będzie się przedstawiał jako skuteczniejszy partner z Amerykanami.

Jeżeli Donald Trump był w stanie wrócić do Białego Domu, to nie mniej prawdopodobny jest powrót PiS do władzy. Sukces Trumpowi dał słaby Biden i zła kampania Kamali Harris. W Polsce polityka zagraniczna nabierze teraz większego znaczenia, a słabości władzy będą przekuwane w siłę partii Jarosława Kaczyńskiego.