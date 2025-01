Agitować można zawsze i wszędzie, czyli logika Jarosława Kaczyńskiego

Ale to jeszcze nie koniec błyskotliwych argumentów – na tej samej konferencji Kaczyński, pytany o to, czy przeprosi za wykorzystanie pikników wojskowych do prowadzenia kampanii wyborczej, odparł, że nie przeprosi, bo przecież pikniki te i tak by się odbyły, czy on by tam kampanię prowadził, czy nie. – Czy ja bym tam był, czy by mnie nie było, to i tak pieniądze zostałyby wydane. Państwo na tym nie straciło – stwierdził prezes PiS. I wszystko jasne. To tłumaczy zresztą wiele więcej: rządową propagandę w TVP Jacka Kurskiego (gdyby propagandy nie było, „Wiadomości” i tak trzeba by było emitować), agitację, z którą mamy do czynienia w niektórych kościołach (msza i tak musi się odbyć), ba – należy wręcz pochwalić PiS, że nie agitował w szkołach i przedszkolach przy okazji rozpoczęcia czy zakończenia roku tudzież innych akademii, które i tak by się odbyły. W zasadzie PKW po tym pokazie żelaznej logiki może już dokonać samorozwiązania, skoro nie zrozumiała, że wszystko było w porządku.



A jakby tego było za mało, ostatecznego argumentu użył Mariusz Błaszczak, który nawiązał do błyskotliwej wypowiedzi Kaczyńskiego o prof. Dudku. Oto pytanie zadała dziennikarka „i9:30”, a przecież oglądalność TVP spada. Czyli nie dość, że racja jest nasza, to jeszcze – i tu wracamy do argumentu z piaskownicy...



Za jedno Kaczyńskiego można jednak pochwalić: na tej samej konferencji mówił, że dobra władza to taka, która dba o obywateli i nie dzieli ich. Naprawdę rzadki przypadek surowej samokrytyki.