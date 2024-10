Tomasz Pietryga: Miłość była w powietrzu

Czytaj więcej Publicystyka Agnieszka Markiewicz: Mija rok od ataku Hamasu – Izrael nie może przestać reagować, a Zachód musi zacząć działać Mimo że właśnie mija rok od ataku z 7 października 2023, kiedy Hamas wtargnął na teren Izraela, mordując jednego dnia ponad 1200 osób, porywając i gwałcąc setki innych, nadal trudno pogodzić się z tym, co się wówczas wydarzyło. Trudno również zrozumieć, wszystko to co, obserwujemy przez ostatni rok.

Dziś, po roku, rzeka krwi wzbiera, a perspektywa jest taka, że może wzbierać jeszcze mocniej, po tym jak konflikt z dziką siłą rozprzestrzenił się na terytoria Libanu, a irańskie rakiety spadły na Tel Awiw.

Co będzie dalej? Dziś, mimo wojny i zagrożenia, plaże i kawiarnie starej Jafy wciąż są pełne, ale przebywają w nich już inni ludzie niż rok temu. “Mam prawie 80 lat. Dorastaliśmy w tym kraju z poczuciem, że mamy krótkie wojny i szybko je wygrywamy” – powiedział w „Jerusalem Post” izraelski historyk Tom Segev, który opisał nowe uczucia całkowitej beznadziejności. “Nie jesteśmy przyzwyczajeni do długiej wojny”.

„Izraelczycy to, co stracili 7 października – i nie odzyskali – to poczucie bezpieczeństwa”. A perspektywa, że to się szybko zmieni wygląda dziś marnie.