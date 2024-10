Rząd nie uznaje instytucji, które uznaje prezydent i opozycja

Niestety, sprawa nie jest ani trochę śmieszna. Właśnie spełnia się najczarniejszy scenariusz, w którym rząd uznaje jedne sądy, a opozycja inne; rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak obecnej KRS, a opozycja wraz z prezydentem owszem; rząd uznaje, że prokuratorem krajowym jest ktoś inny, niż widzi to opozycja i prezydent. Długo by wymieniać. Znaleźliśmy się w oku cyklonu. Osiem lat chaosu szykowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości w połączeniu z próbami punktowych korekt ze strony Adama Bodnara okazało się mieszanką wybuchową.

Trudno, by obywatele nie czuli się w tym wszystkim kompletnie zagubieni. Jeśli nawet Donald Tusk pomylił sędziego z neosędzią i kontrasygnował jego nominację w Sądzie Najwyższym, to jak w tym wszystkim mają się zorientować obywatele? Można by oczywiście argumentować, że skoro wiele autorytetów prawniczych ma zdanie takie jak dzisiejsza koalicja rządząca, to znaczy, że to ona ma rację. Ale czy są jeszcze autorytety, którym ufają wszyscy obywatele?

Bliski Wschód płonie, na Ukrainę lecą bomby: czy mamy czas na konstytucyjny chaos?

Istnieje ryzyko, że popadniemy w skrajny relatywizm i pojęcie praworządności albo nie będzie znaczyć nic, albo będzie inaczej rozumiane przez różne strony politycznego sporu. Kryzys konstytucyjny trzeba przerwać metodami politycznymi. Być może żadna ze stron nie będzie w pełni usatysfakcjonowana, ale trzeba znaleźć szybkie rozwiązanie sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Bo stan dwuwładzy jest dla Polski niebezpieczny, gdy za miedzą mamy wojnę, a Bliski Wschód właśnie zaczyna znów płonąć.