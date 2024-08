Polityczną odpowiedzialność za aferę Bartłomieja Ciążyńskiego ponosi więc tak naprawdę minister nauki Dariusz Wieczorek. Ktoś go przecież na tę posadę wsadził. I nawet jeśli nie zrobił tego osobiście minister, to przecież jasne jest, że działo się to za jego wiedzą i idzie na jego konto. Skoro więc Włodzimierz Czarzasty „uważa, że odpowiedzialność trzeba brać na siebie”, to czy weźmie ją minister Wieczorek?

Nowa Lewica zapowiadała „zakończenie karuzeli tłustych kotów w spółkach Skarbu Państwa", a Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele chce tępić patologie z czasów władzy PiS. Tymczasem w państwowych spółkach mają zasiąść brat Wojciecha Olejniczka z SLD i ojciec Sylwii Spurek.

Skoro mają być wyższe standardy niż za rządów PiS, to czas powiedzieć „sprawdzam”. Zresztą ledwie wczoraj pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że w państwowych spółkach mają zasiąść brat Wojciecha Olejniczka z SLD i ojciec Sylwii Spurek, byłej działaczki Wiosny Roberta Biedronia. Jak to więc jest z tym przyznawaniem stołków po politycznej linii? Bo jeśli w tej kwestii nie doczekamy się wyższych standardów po aferze Ciążyńskiego, a sam Ciążyński po dymisji powróci teraz na jakieś lukratywne stanowisko we wrocławskim samorządzie, to jak tu wierzyć w prawdziwą zmianę na lepsze po zdegenerowanych rządach PiS?