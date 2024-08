Wszystko więc w rękach Krzysztofa Bosaka, któremu mocno sprzyjają okoliczności: pogłębiające się z czasem zmęczenie rządami koalicji, utrzymujące się niskie zaufanie do PiS części wyborców prawicy i wielkiej części wyborców środka, trudna sytuacja pod względem bezpieczeństwa, problemy natury ekonomicznej…

Dlaczego Szymon Hołownia traci poparcie

W zupełnie innej sytuacji jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Trudno znaleźć tematy, które go dziś budują. Jakie są jego ostatnie sukcesy jako marszałka Sejmu? A jakie jego formacji jako części koalicji rządzącej? Czy cokolwiek może ugrać w najbliższych miesiącach? Na czym może zacząć budować własne poparcie?

Najważniejszą obietnicą jego partii była obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wygląda na to, że nawet jeśli w końcu ten pomysł przejdzie (a na pewno nie szybko), to prawdopodobnie nie w tak mocno obciążającej budżet wersji, jaką przygotował reprezentujący Polskę 2050 Ryszard Petru.

Czytaj więcej Polityka PO szybko nie ogłosi kandydata na prezydenta RP. Wewnętrzne badania zaskakują Koalicja Obywatelska przygotowuje się do wyborów prezydenckich, ale kandydata szybko nie ogłosi. Formacja przeprowadza wewnętrzne badania i układa taktykę wyborczą pod ewentualnych przeciwników. Trwa oczekiwanie na ogłoszenie kandydata przez PiS.

I trudno sobie wyobrazić, jak dziś miałby się Szymon Hołownia odnaleźć w rozgrywce, jaką na kampanię prezydencką szykują faworyci. A będzie to gra na ostrą polaryzację. W wielu sprawach Krzysztof Bosak stanie w mocnej kontrze do kandydata PO, a co zrobi lider upadłej Trzeciej Drogi? Z kręgów Platformy słyszymy, że pomysł jest prosty. Chcą pokazać Polakom, że z pisowskim prezydentem nie da się zrealizować żadnych poważnych reform i będą przeprowadzać przez Sejm kolejne projekty ustaw dotyczących spraw obyczajowych, które Andrzej Duda będzie wetować. W tej sytuacji Hołownia będzie głosował przeciw takim projektom, czy jeszcze mocniej będzie dawał sklejać się z obozem liberalnym? Dla kogo będzie chciał pozostawać alternatywą?

Czy Szymon Hołownia wycofa się z wyścigu prezydenckiego

Niewątpliwie Szymon Hołownia jest w trudniejszej sytuacji niż Krzysztof Bosak i jego Konfederacja. I nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić. Bosak będzie zyskiwał, a Hołownia tracił. Ale może jeszcze pojawi się na horyzoncie taki rozwój wypadków, który pozwoli mu dyplomatycznie się wycofać z tego wyścigu, w którym okoliczności zaczynają mu mocno nie sprzyjać. Bo jeśli jednak zdecyduje się na start sam Donald Tusk, to Polska 2050 będzie mogła go poprzeć jako wspólnego kandydata całej koalicji rządzącej. Hołownia zyska dobrą wymówkę i dzięki temu nie pogrzebie swojej kariery politycznej po sromotnej porażce z Krzysztofem Bosakiem.