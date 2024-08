Może to być oceniane ze smutkiem, możliwe, że uznamy to za pożałowania godne, ale nie można wykluczyć, że wynik tego badania mówi o nas, Polakach, coś nowego i ważnego. Otóż zapytaliśmy w sondażu IBRiS, które wydarzenie z historii Polski jest największym powodem do dumy. Badania przeprowadzono niecały tydzień przed obchodami rocznicy narodowej hekatomby, jaką było Powstanie Warszawskie.

Powstanie Warszawskie nie wzbudza w Polakach dumy

Nie ukrywam, że to właśnie warszawski zryw z 1944 roku był dla mnie osobiście prawdziwym, ukrytym tematem badawczym. Wpletliśmy go jednak w ocenę innych epokowych wydarzeń: odzyskanie niepodległości w roku 1918, transformację ustrojową po 1989 roku, wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, wejście Polski do Unii i NATO, Solidarność i umowy sierpniowe z 1980 roku, na koniec bitwę pod Grunwaldem. Nie ukrywam, że wyniki były dla mnie wstrząsem. Otóż na powstanie jako powód do dumy wskazała minimalna grupa badanych. Zaledwie 3,3 proc. Co więcej, niemal w żadnej z badanych grup szczegółowych (wiek, preferencje polityczne, wykształcenie etc.) wynik nie przekroczył 6–7 proc. To zdecydowana, rzec można, ultrazdecydowana mniejszość.

Karol Wojtyła polaryzuje Polaków

Co to świadczy o Polakach? Do sformułowania poprawnej odpowiedzi posłużą nam jako podpowiedź inne wyniki. Tak więc na przykład w kategorii wydarzeń, które są powodem do dumy, wygrywa odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Tak uważa przeciętnie 30,6 proc. badanych, a w grupie najmłodszej nawet 54 proc. Na miejscu drugim stoi wybór Karola Wojtyły (19,7 proc.), acz kwestia ta bardzo polaryzuje. W gronie wyborców prawicy dumę czuje 39 proc. W kręgu zwolenników koalicji rządzącej ledwie 5 proc. Całkiem przeciwne wyniki dotyczą wejścia Polski do UE i NATO. Tu wynik uśredniony to 16 proc. O ile to jednak powód do dumy dla 33 proc. wyborców koalicji rządzącej, o tyle w rubryce prawica widnieje okrągłe zero.