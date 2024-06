Dlaczego Konfederacja – w przeciwieństwie do PiS – może mieć powody do zadowolenia

Ale wynik pokazuje, że ta strategia była skuteczna. Tusk dostał to, czego chciał – pierwsze od dziesięciu lat zwycięstwo nad PiS-em. PiS-owi zaś zostaje tylko lizanie ran. Bo nikt nie będzie zwracał uwagi na to, że wynik 33 proc. po wszystkich ujawnionych w ostatnich miesiącach aferach to i tak nieźle (z Funduszem Sprawiedliwości na czele). Jak widać, twardzi wyborcy PiS są zupełnie uodpornieni na wszelkie afery i skandale związane ze Zjednoczoną Prawicą.

Powody do zadowolenia może mieć Konfederacja. 12 procent, które dają jej exit poll, to nie tylko trzeci wynik w tych wyborach, ale też najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek dostała. To Konfederacja staje się teraz trzecią drogą, a Trzecia Droga powinna szukać dla siebie jakiejś nowej formuły. Bo to właśnie koalicjanci Platformy mają najwięcej do myślenia po tych wyborach. 8 proc. Trzeciej Drogi i 6 proc. Lewicy pokazuje, że stają się słabszymi partnerami dla Tuska, który będzie się z nimi jeszcze mniej liczył niż dotąd. I to dla koalicji 15 października najważniejsza wiadomość. Owszem, Platforma jest w stanie przebić sufit, wygrać, zdobyć niemal 40 proc. Ale dzieje się to kosztem pozostałych partii z koalicji rządzącej.