Paweł Łepkowski: Fatalna polityka wahadłowa Ameryki wobec Izraela

Oznaczało to, że każdego dnia w latach 2009–2017 USA przekazywały do Izraela 9,9 miliona dolarów. A to przecież dopiero początek rwącej rzeki zielonych banknotów płynących wprost do skarbców izraelskich banków. Umowa zawarta pomiędzy administracją Georga W. Busha i rządem izraelskim zobowiązywała Waszyngton do wypłaty izraelskiemu partnerowi 30 miliardów dolarów w latach 2009–2018.

Czy ktokolwiek lubi Obamę w Tel Awiwie?

W 2011 r. prasa izraelska wylała kubły pomyj na propozycję prezydenta Baracka Obamy „powrotu Izraela do granic sprzed wojny 1967 roku”. Tym pomysłem Obama dowiódł swojej całkowitej niewiedzy w temacie polityki bliskowschodniej. Taka sama fala krytyki amerykańskiego prezydenta przetoczyła się także wśród wszystkich polityków palestyńskich – od działaczy ugodowego Fatahu po ekstremistów z Hamasu.

Należy podkreślić, że lata 80. XX w., a zwłaszcza 12 lat rządów republikańskich (Ronalda Reagana i Georga Busha seniora) stanowiły diamentową erę w stosunkach między obydwoma państwami.

Ich egzemplifikacją jest nadanie w 1987 r. Izraelowi statusu ważnego sojusznika militarnego spoza NATO, podpisanie w 1985 r. umowy o wolnym handlu i utworzenie wspólnej grupy ds. rozwoju gospodarczego.

Zdumiewające, że administracja tego laureata Pokojowej Nagrody Nobla była absolutnie niezdolna wypracować logiczny plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Przecież w gabinecie Obamy zasiadała większa ilość polityków i urzędników pochodzenia żydowskiego niż w jakimkolwiek innym gabinecie w historii USA. Nawet prasa izraelska naśmiewała się, że „w Białym Domu jest więcej Żydów niż w czasie posiedzenia rządu Netanjahu”. Zapewne z powodu „polityki wahadłowej” z Białego Domu odeszło wielu syjonistycznych jastrzębi, w tym szef sztabu prezydenta Rahm Emmanuel, doradca prezydenta David Axelrod, dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Lawrence Summers, szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke, dyrektor Biura Budżetu Peter Orszag oraz wielu innych.

Donald Trump – nadzieja izraelskich jastrzębi

Zmiana nadeszła wraz z nowym prezydentem, który w 2017 r. wprowadził się do Białego Domu. W polityce zagranicznej Donald Trump przyjął strategię faktów dokonanych. Bez zbędnych dyskusji przeniósł ambasadę USA w Izraelu do Jerozolimy, poparł budowę muru granicznego z Autonomią Palestyńską i dał zielone światło izraelskim siłom zbrojnym na rozprawienie się z Hamasem. Tel Awiw po raz pierwszy od ośmiu lat poczuł pełne wsparcie Waszyngtonu. Wszystko skończyło się w styczniu 2021 r. Pod względem stosunków z Ameryką rok 2024 okazał się najgorszy w całej historii Izraela. Może się jednak okazać, że pod koniec tego roku wszystko się zmieni.