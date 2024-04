Oprogramowanie szpiegujące Pegasus png PAP

Bodnar zapowiedział, że winni nadużyć powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, czego dopilnować ma zespół prokuratorski. Powstaje jednak pytanie, czy prace zespołu i komisji śledczej nie będą się dublować. Zgodnie z ustawą komisje śledcze powołuje się do spraw, których nie potrafią wyjaśnić inne organa państwa. Bez wątpienia skandal związany z nadużywaniem w celach politycznych Pegasusa musi być wyjaśniony do samego końca.

Jakie wnioski powinno wyciągnąć państwo z afery Pegasusa

Ale, jak widać, organa państwa – szczególnie po odsunięciu od kontroli nad prokuraturą ludzi Zbigniewa Ziobry – są w stanie zrobić to same. A inflacja komisji śledczych raczej zamydla i rozcieńcza nadużycia PiS, które wymagają rozliczenia, niż prowadzi do uświadomienia opinii publicznej patologii, do których dochodziło przez ostatnie osiem lat. Szczególnie że akurat ta komisja nie miała szczęścia od samego początku, gdy wezwała Jarosława Kaczyńskiego, który akurat w sprawie Pegasusa nie podejmował kluczowych decyzji. Owszem, ponosi polityczną odpowiedzialność jako lider obozu, który to narzędzie zakupił i użył w niecnych celach, ale problem w tym, że akurat nie on jest głównym bohaterem tej afery. To raczej pojawiający się ostatnio często Mariusz Kamiński, jako szef MSWiA, oraz jego zastępca Maciej Wąsik stali w centrum operacji służb specjalnych, które były wymierzone w opozycję. A także szefowie służb i funkcjonariusze, którzy nadużyli prawa. Ich ściganiem jednak skuteczniej zajmą się specjalni prokuratorzy, komisja śledcza ma na celu głównie robienie show.

Bez wątpienia afera Pegasusa pokazuje, że trzeba zmienić nadzór nad służbami specjalnymi. I też tak zmienić przepisy prawa, by sądy miały realną, a nie tylko teoretyczną, kontrolę nad inwigilacją obywateli. Ale znów – czy propozycje nowelizacji ustaw to zadanie dla komisji śledczej?