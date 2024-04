„Analiza treści wykazała, że kwestie takie jak VAT i inne zagadnienia podatkowe, polityka wobec »Zielonego Ładu«, składki zdrowotne, prawa kobiet oraz polityka mieszkaniowa, w tym kredyty, były krytykowane o 40 proc. częściej z negatywnym i skrajnie negatywnym sentymentem przez sieć Lewicy Razem w porównaniu z siecią rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość”. Jeśli przypomnimy sobie wpisy Anny Marii Żukowskiej kierowane do Szymona Hołowni w serwisie X (kazała mu „wyp...”), ciężko uznać to za dyskusję, a nie za atak. W ocenie analityków to krytyka polityki ekonomicznej KO oraz postawienie kwestii aborcji przez Lewicę zdezorientowały wyborców koalicji 15 października.

Czy ataki Lewicy na Trzecią Drogę były na rękę Koalicji Obywatelskiej?

Paradoksalnie zachowanie Lewicy w sprawie aborcji było na rękę Koalicji Obywatelskiej. Bo skoro już raz wybuchła dyskusja o zrealizowaniu obietnicy zliberalizowania ustawy antyaborcyjnej, liderzy KO stali z boku sporu Lewicy z Trzecią Drogą. I to na Szymona Hołownię mogli zrzucić winę za to, że te projekty wciąż nie są procedowane. Co jakiś czas Donald Tusk czy któreś z kandydatek do samorządu z KO puszczali oko do wyborców, że bardzo by chcieli, ale legislację blokuje marszałek Sejmu, lecz otwarcie atakowała go Lewica. Równocześnie spory mniejszych partnerów umacniały pozycję najsilniejszego, czyli Donalda Tuska.

Ale jak się okazało, w wyborach samorządowych takie ataki Lewicy nie pomogły. Z wynikiem poniżej 7 proc. poniosła prestiżową porażkę. Do tego zaszkodziło to też KO. Pojawiło się wrażenie, że w koalicji trwają poważne spory, a takich nie lubią wyborcy żadnej z sił politycznych w Polsce. Tak jak kłótnie nie służyły Zjednoczonej Prawicy, tak nie służą też mobilizacji wyborców koalicji 15 października.

Dlaczego Trzecia Droga ruszyła do kontrataku przeciw Lewicy?

Dlatego wykorzystując słabość Lewicy, Trzecia Droga nie czekała nawet dnia, by zaatakować koalicyjnego partnera. Z jednej strony może to doprowadzić do rewizji układu sił w koalicji rządzącej i wzięcia poprawki na realne potencjały poszczególnych partnerów z uwzględnieniem wyniku do sejmików. Sporów w koalicji nie będzie przez to mniej. Ale Trzecia Droga może wynegocjować sobie lepszy punkt wyjścia do wyborów do europejskich, które odbędą się już za dwa miesiące.



Z drugiej strony ten atak pozwala Trzeciej Drodze na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Może pokazać, że się różni – zarówno od Koalicji Obywatelskiej, jak i od Lewicy. I że może być dla wyborców rzeczywiście trzecią drogą. Bo to – jak się okazuje – jest jej największą zaletą w oczach elektoratu.