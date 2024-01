Sprawa Kamińskiego i Wąsika: porucznik Borewicz dałby radę

„Policja ganiała dziś po Pałacu Prezydenckim skazanego na dwa lata więzienia byłego szefa CBA, który przyszedł schować się u prezydenta, który go nieskutecznie ułaskawił. Ów były szef CBA dostał wyrok za to, że w 2007 roku tak bardzo szukał haków na ministra rolnictwa, że sfałszował dokumenty. Ten minister rolnictwa z kolei wszedł do polityki wysypując zboże na drogi, a trzy lata później popełnił dosyć szemrane samobójstwo. A na Lubimy Czytać dalej p+olą, że „Dawno temu w Warszawie” to nierealistyczna książka, bo czeczeńska mafia miała broń palną, a gangsterzy kupują sobie dom na wsi i robią porwania” – skarży się Jakub Żulczyk. Nie on jeden: „Ale gdybym taki scenariusz wymyślił do »W kręgach władzy«, to by wszyscy mówili, że bez sensu, bo nierealne” – narzeka Remigiusz Mróz.