Partnerzy powstającej koalicji odnoszą się do siebie bardzo uprzejmie i deklarują pełne zrozumienie oraz „konstruktywną atmosferę”. Negocjacje idą wartko. Ale tuż pod powierzchnią emocje w partiach bulgoczą. W końcu każdy z polityków i każda z polityczek nosi w plecaku jakąś buławę, a gdzie szukać nagrody, jak nie przy stoisku, gdzie akurat rozdają stanowiska?

Często trudno liderowi wytłumaczyć, dlaczego to akurat ten partyjny kolega będzie ministrem. Do tej pory – w wersji oficjalnej – decydowały kompetencje, a w tej prawdziwej raczej pozycja w partii, znajomości, podwieszenie pod lidera czy dobre relacje z mediami. Od tych wyborów jest nowość: po raz pierwszy tak mocno pojawiło się kryterium płci.

Nikt już nie śmie się na nie otwarcie oburzać, choć niektórzy panowie pod nosem pewnie rzucają mocnymi wyrazami, dopytując się, czy teraz to płeć ma decydować o kompetencjach. Zapominają przy tym, że do tej pory płeć decydowała, że raczej na dobre stanowisko kobieta nie ma co liczyć, pomimo kompetencji. Udział kobiet w składach rad ministrów był tak niski, że Izabela Jaruga-Nowacka jako minister ds. równego statusu kobiet i mężczyzn witana była na posiedzeniach RM przez pewnego premiera: „Witam panią minister płci obojga” – takim była ewenementem. Nawet szefowe rządu (Suchocka, Kopacz, Szydło) zawsze pozostawały w cieniu partyjnych decydentów.

Donald Tusk deklaruje, że dąży do parytetu, bo wie, że jest to jeden ze wskaźników dochowania norm sprawiedliwości, w dodatku bardzo tani. Nie trzeba powiększać dziury w budżecie, wypłacać transferów socjalnych czy zabierać bogatym, by dawać biednym. To coś, co nic nie kosztuje, a daje świetny efekt propagandowy i stanowi ukłon w stronę żeńskiego elektoratu. Tusk wie też, że równe szanse i prawa oznaczają, że tak poseł, jak i posłanka mają takie samo prawo do bycia zarówno niemądrym, jak i wybitnie inteligentnym.