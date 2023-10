Kiedy Hamas rozpoczął swój krwawy atak na Izrael, a dawny Twitter (obecnie X), zalała islamska, ale i rosyjska propaganda, morze kłamstwa i manipulacji, znów okazało się, że serwis ma wielki problem z ich wykrywaniem i usuwaniem. W efekcie wezbrała fala krytyki dotycząca właściciela serwisu.

Co na to Elon Musk? Nic. To go nie rusza i ruszać nie będzie. Świadczy o tym choćby potyczka z unijnym komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem, który wypomniał mu w kontekście Izraela „brutalne i terrorystyczne treści krążące po platformie”. Miliarder odpowiedział tylko z sarkazmem, że polityką jego serwisu X jest „otwartość i przejrzystość wszystkiego, co - jak wiemy - UE popiera”, a komisarz powinien „wymienić wspomniane naruszenia tak, by opinia publiczna mogła je zobaczyć”.

To nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się zarzuty o tolerowanie fałszywych informacji. Kiedy żydowska organizacja ADL (Liga Przeciwko Zniesławieniom) twierdziła, że znalazła ponad 5 tys. antysemickich postów na kontach przywróconych przez Muska, ten zarzucił jej, że od momentu kupna przez niego serwisu przed rokiem „próbuje zabić tę platformę, fałszywie oskarżając ją o antysemityzm”.

Oczywiście, Elon Musk zdaje sobie sprawę, że system, który ma zwalczać takie dezinformacje działa bardzo słabo. Jeśli X oznacza posty jako fałszywe czy wprowadzające w błąd, setki tysięcy użytkowników i tak widzą je powielane na innych kontach – już bez oznaczenia. To tylko przykład. Słabość moderacji wynika generalnie z polityki właściciela serwisu, który niedawno zdziesiątkował w firmie zespół ds. dezinformacji, a więc nie traktuje sprawy zbyt poważnie.