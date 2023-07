Bogusław Chrabota: Białoruś będzie sądzić zmarłych. Zdziczenie zatacza koło

Trupi synod przeszedł do historii

Bywały takie precedens. Najbardziej znanym jest tzw. Trupi synod z 897 roku, podczas którego papież Stefan VI sądził zmarłego rok wcześniej poprzednika Formozusa. Truchło tego ostatniego ubrane w szaty pontyfikalne posadzono na tronie papieskim, a po „osądzeniu” i skazaniu na śmierć sprofanowano, ćwiartując i wrzucając do Tybru.

Ta historia budzi wstręt po dziś dzień. Jest i pozostanie symbolem zdziczenia i zdeprawowania sądów. Jestem pewien, że Aleksander Łukaszenko jej nie zna. Co w żaden sposób nie zmienia faktu, że on i jego klakierzy przechodzą do historii w ten sam sposób, co organizatorzy „trupiego synodu”. Czy można gorzej?