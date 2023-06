Przeciwnicy premiera twierdzili, że chce wprowadzić nawet trzydziestu swoich ludzi do Sejmu, by podsycić obawy o lojalność ludzi premiera po ewentualnie przegranych wyborach. W partii plotkowano, że lokalni działacze nie chcieli angażować się w pracę na rzecz spadochroniarzy Morawieckiego.

Czy pomysł na referendum w sprawie uchodźców ani 800+ zmienił bieg kampanii?

Ale to tylko wyimek konfliktów w partii. Kampanię publicznie skrytykował doradca prezydenta, a były członek sztabu PiS, Marcin Mastalerek. Tak samo zrobił lider koalicyjnego ugrupowania Republikanie, Adam Bielan, który również był współautorem licznych kampanii wyborczych PiS w przeszłości. Wszystko to odzwierciedlało coraz liczniejsze konflikty i tarcia w łonie obozu rządzącego – dość wspomnieć, że de facto osobną kampanię, w kontrze do działań premiera, prowadzi Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry.

Premierowi nie było więc z Porębą po drodze. Sztab był krytykowany w partii za działania ad hoc - jak choćby pospieszną decyzję o konwencji programowej w najbliższą sobotę 24 czerwca, za to, że pomysły nie przebijały się na dłużej do opinii publicznej („Pomysł referendum w sprawie uchodźców wystarczył zaledwie na pół dnia kampanii. O 800+ już dziś nikt nie pamięta” – można usłyszeć w partii). Skonfliktowane frakcje skarżyły na siebie do Kaczyńskiego od kilku tygodni, Poręba chciał odejść, ale prezes PiS nie potrafił podjąć decyzji co dalej, utrzymywał się więc stan oczekiwania.

Jarosław Kaczyński podjął decyzję w swoje urodziny. Czego nie zrobi Joachim Brudziński?

Jak mówią nasi informatorzy decyzję o tym, by sztabem pokierował Brudziński podjęto podczas spotkania w Krakowie, po comiesięcznej wizycie prezesa PiS przy grobie śp. Lecha Kaczyńskiego w kolejną miesięcznicę pogrzebu. Dodatkowo tego dnia przypadały urodziny bliźniaków Kaczyńskich.