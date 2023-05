Michał Szułdrzyński: Wołyń i pomysł Kościoła na pojednanie

I choć zaznaczał, że do pojednania potrzebne jest stanięcie w prawdzie i uznanie odpowiedzialności za zło, nie może zostać ono wymuszone. I przypomniał o wadze orędzia biskupów polskich, którzy napisali list do biskupów niemieckich zawierający słynne sformułowanie o wybaczeniu i proszeniu o wybaczenie.

Świadomie abp. Gądecki przypomniał słowa Franciszka o dobrej i złej pamięci, wypowiedziane na Wawelu

Wówczas ten list oburzył wiele środowisk patriotycznych, z perspektywy czasu widać, że stał się krokiem do pojednania polsko-niemieckiego.

„To, co wydawało się wówczas niemożliwe – przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej – stało się rzeczywistością. W ramach jednoczącej się Europy zostały otwarte granice między naszymi państwami, co ułatwiło kontakty między ich mieszkańcami na różnych płaszczyznach” – mówił abp. Gądecki.

Dlaczego biskupi bronią dorobku pojednania polsko-niemieckiego

To passus znamienny dwójnasób. Po raz kolejny bowiem ważny Polski biskup przypomniał o dorobku pojednania polsko-niemieckiego. Już kilkanaście miesięcy temu biskupi przypomnieli o słynnym orędziu i apelowali by w bieżącej polityce tamten gest i wysiłek nie został zaprzepaszczony. Było to czytelne odniesienie do antyniemieckiej kampanii prowadzonej przez partię rządzącą. Przypomnienie 3 maja o pojednaniu polsko-niemieckim ma więc też wielkie znaczenie, szczególnie w kontekście kampanii wyborczej i obecnej w niej silnie tematyki niemieckiej.

Ale przypomnienie pojednania polsko-niemieckiego jest też ważne w kontekście oczekiwań wielu Polaków, by Ukraińcy wreszcie rozliczyli się z rzezi wołyńskiej. Bo proponuje myślenie w poprzek. I dlatego świadomie w homilii abp. Gądecki przypomniał słowa papieża Franciszka o dobrej i złej pamięci, wypowiedziane na Wawelu. Zła to ta, która się skupia wyłącznie na złu, które wyrządzili nam inni. I cytował słowa Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Lwowa w 2001 r. apelował do Polaków, by oderwali się od bolesnej przeszłości.