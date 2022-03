Z pewnością wlewało nadzieję i otuchę w serca walczącej Ukrainy. Ale też było skierowane do polskich elit politycznych. Szczególnie wówczas, gdy Biden opisywał spór, z jakim mamy do czynienia. W istocie bowiem to nie tyle agresja Rosji na Ukrainę, to nawet nie wojna Wschodu z Zachodem, ale dobra ze złem, sił demokracji z mroczną autokracją. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim prezydent USA podkreślał wartości, które nas łączą: wolność, wolność prasy, prawo obywateli do głosu i przejrzystość rządów. A na Zamku Królewskim, mówił o wspólnocie demokratycznych państw opartej na praworządności.

Choć Biden cytował Jana Pawła II z jego wezwaniem „Nie lękajcie się!”, które doprowadziło do upadku komunizmu, zapowiedział ciężką i długotrwałą wojnę z siłami ciemności, która będzie bolesna dla demokracji. Wzywał jednak przede wszystkim do tego, by Zachód, wspólnota państw demokratycznych, pozostały jednością mimo kryzysu gospodarczego i energetycznego, który może być ceną walki z Rosją.

Pytanie do Polski, a właściwie do partii rządzącej dziś w Polsce brzmi, co chce zrobić z propozycją Bidena. Już wkrótce po wystąpieniu Bidena politycy PiS z nieskrywaną satysfakcją podkreślali, że ze słów Bidena wynika, że uważa Polskę za demokrację, kraj praworządny, w którym media cieszą się wolnością, więc cała narracja opozycji oto bierze w łeb.

Cieszmy się dobrym samopoczuciem polityków PiS. Ale to oni powinni sobie odpowiedzieć dziś na pytanie, czy dalej mają plany budowy nieliberalnej demokracji? Czy dalej chcą szukać trzeciej drogi między Wschodem i Zachodem? Czy chcą dalej kontynuować zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które większość wolnego świata ocenia krytycznie, jako próbą zmniejszenia jej niezależności? Stanięcie po stronie Ameryki w wojnie z autokracjami oznacza, że PiS wszelkich zamordystycznych ciągot będzie się musiał wyrzec. Oczekiwałbym więc od polityków PiS teraz raczej refleksji a nie samozadowolenia. Tak, Biden przedstawił historię naszego kraju jako wielkiego sukcesu. Mówił o upadku komunizmu 30 lat temu, choć PiS twierdził, że skończył się on dopiero w 2015 roku. Ale nie bądźmy małostkowi. Możemy wspólnie być dumni, że tego, co Polska osiągnęła po upadku komunizmu.

Dziś znów Polska stanęła przed historyczną szansą. Jako największe państwo regionu i sąsiad Ukrainy jesteśmy miejscem, na którym skupiają się dziś spojrzenia całego świata. Ale przez to możemy odegrać naprawdę ważną rolę. I to raczej dar od losu, niż zasługa rządzących, że taka szansa przed naszym krajem stoi. Przypomnijmy, że prezes Kaczyński jeszcze wiosną ubiegłego roku uważał, że Polska powinna się od świata zachodniego odizolować. A gdy już Amerykanie ostrzegali nas przed agresywnymi planami Rosji, PiS urządzał antyunijne i antyzachdonie w swej istocie konwentykle partyjne z sojusznikami Putina. W chwili próby dziś PiS widzi, gdzie jest Polska a gdzie Węgry Orbána. I oby wyciągnął z tego wnioski. Tym bardziej, że już znacznie wcześniej takie wnioski wyciągnął prezydent Andrzej Duda rozumiejąc jak niebezpieczne mogą być konskwecje pisowskiego awanturnictwa, wetując choćby lex TVN. Tak, prezydent Duda może mieć dziś satysfakcję, że rola, którą dziś odgrywa Polska jest skutkiem jego wysiłków z ostatnich miesięcy, jego zrozumienia sytuacji. Miejsce które zajmujemy, mamy raczej mimo antyeuropejskiej i antyzachodniej polityce PiS, którą prowadził w ostatnich latach, a nie dzięki niej. Partia rządząca, która jeszcze niedawno głosowała za wyrzuceniem z Polski największej amerykańskiej inwestycji, zamiast popadać w tryumfalizm, powinna wykonać rachunek sumienia.