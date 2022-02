Skutki decyzji podjętej w poniedziałek wieczorem przez Władimira Putina są wielorakie.

Być może najważniejszym jest utopienie Porozumień Mińskich. Zawarte w 2014 i 2015 roku umowy nigdy nie zostały co prawda wprowadzone w życie bo Moskwa i Kijów interpretowały je odmiennie. Pozostawały jednak jedyną płaszczyzną negocjacji w ramach tzw. Formatu Normandzkiego. Teraz ta możliwość odpada skoro sednem porozumienia było z jednej strony odzyskanie kontroli przez Ukraińców nad utraconymi terenami, z drugiej przyznanie im daleko idącej autonomii łącznie z wpływem na strategiczne decyzje Kijowa. Nie bardzo wiadomo, w jakich ramach miałyby się od tej pory poruszać rokowania dyplomatyczne.

Po wtóre jest bardzo prawdopodobne, że Putin odpowiadając na prośby samozwańczych władz obu region wprowadzi tam rosyjskie wojsko. Ponieważ Zachód nie uznaje niezależności tych terytoriów i uważa, że formalnie są one częścią Ukrainy, powinien taki ruch Kremla uznać za akt agresji i nałożyć na Moskwę sankcje. To jednak zamknęłoby drogą do dalszych rokowań. Ale powstrzymanie się od restrykcji, do czego skłonna jest m.in. Francja i Niemcy, spowoduje, że wspólnota transatlantycka straci na wiarygodności. Zrodzi się pytanie, czy i w przypadku większej inwazji jakiekolwiek sankcje zostaną nałożone. Wątpliwości w tej sprawie już poniósł w sobotę w Monachium prezydent Zełenski.

Wejście sił rosyjskich do obu samozwańczych republik radykalnie zwiększa także ryzyko bezpośredniej konfrontacji między Rosję i Ukrainą, co może przekształcić się w wojnę na dużą skalę. Do tej pory Kreml twierdził, że nie ma nic wspólnego z separatystami co było pewną siatką bezpieczeństwa na wypadek wymknięcia się sytuacji spod kontroli.

Władze obu regionów w przeszłości domagały się przejęcia całości obwodów donieckiego i ługańskiego, z których mniej więcej połowa pozostaje pod kontrolą Ukrainy. To kolejny czynnik, który zwiększa ryzyko wojny bo Putin może te cele uznać teraz za swoje.

Pozostaje nadzieja, że przed możliwym spotkaniem z Joe Bidenem Władimir Putin chce w ten sposób zwiększyć presję na ustępstwa Zachodu odnośnie zablokowania drogi Ukrainy do NATO i wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie sporu. Ale szanse, że tą drogę uda się uniknąć wojny są niewielkie.