O tym, że Putin podpisze dekret uznający ŁRL i DRL, poinformowała w komunikacie oficjalna strona Kremla. W informacji o rozmowach z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji poinformowano, że Putin oświadczył im, że „zamierza w najbliższym czasie podpisać stosowny dekret”. Strona Kremla dodała, że Scholz i Macron „wyrazili rozczarowanie takim rozwojem wydarzeń”, ale wyrazili gotowość do kontynuowania kontaktów.

Wieczorem Putin ma wygłosić przemówienie do narodu.

Analitycy zwracają uwagę, że uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik oznacza koniec porozumień mińskich, a wraz z tym możliwość jakiejś formy negocjowania rozwiązania ws. Donbasu. Dekret toruje drogę co najmniej do oficjalnego wsparcia militarnego ze strony Rosji.

Kwestia uznania niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej była tematem zorganizowanego w poniedziałek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Z prośbą do Putina zwrócili się przywódca Donieckiej Republiki Ludowej, Denis Puszylin i przywódca Ługańskiej Republiki Ludowej, Leonid Pasecznik.

W ostatnich dniach w Donbasie ma miejsce gwałtowna eskalacja konfliktu, a obie strony oskarżają się o naruszanie zasad zawieszenia broni i prowadzenie ostrzału terytorium drugiej strony z użyciem artylerii, moździerzy i broni maszynowej.

DNR i ŁRL nie są pierwszymi terytoriami, których niepodległość Rosja uznała, przejmując nad nimi faktyczną kontrolę. W 2014 roku przez kilka dni „niepodległy” był Krym, zanim weszła w życie umowa między Rosją a Republiką Krymu i miastem wydzielonym Sewastopol o włączeniu Krymu do Rosji jako nowych podmiotów federacji. Sześć lat wcześniej ówczesny prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podpisał dokument uznający niepodległość Abchazji i Osetii Południowej.

W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Siergiej Ławrow przekonywał, że państwa NATO „nie są gotowe na przyjęcie rosyjskich propozycji gwarancji bezpieczeństwa”. Jak mówił, Moskwa zaproponowała „powrót do konfiguracji sił NATO sprzed 1997 roku”, którą to propozycję odrzucono.

Dmitrij Kozak, wiceszef administracji prezydenta Rosji, stwierdził, że „dziś widać, że ani Ukrainie, ani Zachodowi Donbas nie jest potrzebny”, w regionie tym jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, a status tych terytoriów nie jest uregulowany i nie widać postępu w tej kwestii. Jego zdaniem porozumienia mińskie „nie działają”. - Nie ma woli po stronie ukraińskiej - przekonywał.

O ocenę sytuacji został poproszony m.in. minister obrony. Siergiej Szojgu przekonywał, że Ukraina prowadzi ostrzał z ciężkiego uzbrojenia i sprowadza na granicę ciężki sprzęt, w tym ponad 300 czołgów. Minister mówił też o - jak ujął - „planach Wołodymyra Zełenskiego powrotu Ukrainy do statusu państwa atomowego”. Przekonywał, że „skoro broń atomowa jest na terenie Niemiec, może się pojawić na Ukrainie a system Toczka (radziecki taktyczny zestaw rakietowy klasy ziemia-ziemia z pociskami balistycznymi - red.) może przenosić takie uzbrojenie”. Według niego Ukraina „ma większe możliwości atomowe niż Korea Północna i Iran”.

Dmitrij Miedwiediew ocenił z kolei, że „Zachód chce postawić Rosję w sytuacji bez wyjścia”. Podobnie jak Dmitrij Kozak mówił, że Donieck „nie jest potrzebny Ukrainie”. - To karta przetargowa dla Kijowa - mówił. - DNR i ŁNR zwróciły się do nas o uznanie ich niezależności. Nasz parlament to poparł. Przypomina mi się rok 2008 i Gruzja. Wiadomo, co się działo wówczas, co spotkało ludzi żyjących na tych terenach. Tym razem potencjał możliwego konfliktu jest dużo większy - powiedział, wnosząc o uznanie państwowości separatystycznych republik. Szybko z jego zdaniem zgodzili się inni przemawiający na Radzie. Co więcej, Władimir Kołokolcew, minister spraw wewnętrznych, zaproponował Putinowi, by uznać republiki w ich granicach sprzed 2014 r. - a więc włączając miasta takie jak Słowiańsk, Mariupol i Kramatorsk, które są obecnie pod kontrolą Ukrainy.