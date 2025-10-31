Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były skutki huraganu Melissa na północnych Karaibach i Bermudach?

Dlaczego huragan Melissa został uznany za jeden z najpotężniejszych na Karaibach?

Jak huragan Melissa wpłynął na Jamajkę oraz jakie były jego konsekwencje?

Jakie skutki przyniósł huragan Melissa na Kubie i jakie działania podjęto?

Jakie były konsekwencje huraganu Melissa dla Haiti i jakie działania ratunkowe podjęto?

Jak wygląda system nadawania nazw huraganom i jaka jest jego historia?

Huragan Melissa to jedna z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych burz na Karaibach w ostatnich latach. Spowodowała śmierć blisko 50 osób, masowe zniszczenia domów i infrastruktury szacowane na 48-52 mld dolarów oraz kryzys energetyczny i humanitarny.

Rekordowa siła uderzenia Melissy na Jamajkę

Melissa w sezonach 2007, 2013 i 2019 osiągnęła siłę burzy tropikalnej, dopiero w 2025 roku uzyskała status huraganu.

Najpierw 28 października uderzyła w Jamajkę - z rekordową mocą przypisywaną huraganom kategorii 5 i wichrem wiejącym z prędkością do 300 km/h. Towarzyszyły mu intensywne opady, które doprowadziły do powodzi i osuwisk ziemi. Była najsilniejszą burzą w historii Jamajki, która bezpośrednio uderzyła w jej terytorium i pierwszym potężnym huraganem od 1998 roku. Synoptycy z AccuWeather poinformowali, że huragan ten zajął drugie miejsce na liście najsilniejszych huraganów atlantyckich w historii pod względem prędkości wiatru w momencie uderzenia w ląd.

Najbardziej dotknięty został rolniczy region Saint Elizabeth na południowym zachodzie wyspy, często nazywany spichlerzem Jamajki.