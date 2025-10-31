Rzeczpospolita
Wydarzenia
Karaiby po huraganie Melissa. Dziesiątki ofiar, miliardowe straty

Huragan Melissa przez dwa dni siał spustoszenie na wyspach północnych Karaibów i na Bermudach. Oficjalnie potwierdzona liczba ofiar wzrosła do 49, ale trwają poszukiwania dziesiątków zaginionych.

Publikacja: 31.10.2025 09:24

Skutki uderzenia huraganu Melissa w Black River na Jamajce, 30 października 2025 r.

Skutki uderzenia huraganu Melissa w Black River na Jamajce, 30 października 2025 r.

Foto: Reuters, Octavio Jones

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były skutki huraganu Melissa na północnych Karaibach i Bermudach?
  • Dlaczego huragan Melissa został uznany za jeden z najpotężniejszych na Karaibach?
  • Jak huragan Melissa wpłynął na Jamajkę oraz jakie były jego konsekwencje?
  • Jakie skutki przyniósł huragan Melissa na Kubie i jakie działania podjęto?
  • Jakie były konsekwencje huraganu Melissa dla Haiti i jakie działania ratunkowe podjęto?
  • Jak wygląda system nadawania nazw huraganom i jaka jest jego historia?

Huragan Melissa to jedna z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych burz na Karaibach w ostatnich latach. Spowodowała śmierć blisko 50 osób, masowe zniszczenia domów i infrastruktury szacowane na 48-52 mld dolarów oraz kryzys energetyczny i humanitarny.

Rekordowa siła uderzenia Melissy na Jamajkę

Melissa w sezonach 2007, 2013 i 2019 osiągnęła siłę burzy tropikalnej, dopiero w 2025 roku uzyskała status huraganu. 

Najpierw 28 października uderzyła w Jamajkę - z rekordową mocą przypisywaną huraganom kategorii 5 i wichrem wiejącym z prędkością do 300 km/h. Towarzyszyły mu intensywne opady, które doprowadziły do powodzi i osuwisk ziemi. Była najsilniejszą burzą w historii Jamajki, która bezpośrednio uderzyła w jej terytorium i pierwszym potężnym huraganem od 1998 roku.  Synoptycy z AccuWeather poinformowali, że huragan ten zajął drugie miejsce na liście najsilniejszych huraganów atlantyckich w historii pod względem prędkości wiatru w momencie uderzenia w ląd.

Najbardziej dotknięty został rolniczy region Saint Elizabeth na południowym zachodzie wyspy, często nazywany  spichlerzem Jamajki.

Skutki Melissy w Black River

Skutki Melissy w Black River

Foto: Reuters, Octavio Jones

Po przejściu żywiołu wiele miast znalazło się pod wodą, a praktycznie 80-90 proc. budynków w tym rejonie zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Znaczna część infrastruktury publicznej, w tym szpitale, lotniska i systemy energetyczne, uległy poważnym uszkodzeniom, co spowodowało przerwy w dostawach prądu dla setek tysięcy mieszkańców. 25 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z miejsca zamieszkania. Dostęp do niektórych obszarów, jak Black River, był utrudniony przez zniszczone drogi i zerwane linie energetyczne.

Huragan Melissa

Huragan Melissa

Foto: PAP

Minister informacji Jamajki potwierdził co najmniej 19 ofiar śmiertelnych, ale wciąż trwają poszukiwania kilkudziesięciu zaginionych osób. W akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, a także w usuwaniu skutków huraganu, biorą udział rezerwiści, wezwani do stawienia się na służbę przez dowództwo armii.

Potężne zniszczenia na Kubie

29 października Melissa nieco osłabła, ale do Kuby dotarła jako wciąż niszczycielski huragan kategorii 3, z wiatrem o stałej prędkości 193 km/h.   Według Francisco Pichona, koordynatora ONZ dla Kuby, ponad 3 miliony ludzi zostało tam „narażonych na warunki zagrażające życiu”, a około 735 000 osób musiało znaleźć tymczasowe schronienie.

Na Kubie Melissa nie spowodowała ofiar śmiertelnych. Zniszczenia są natomiast potężne. Podczas transmitowanej w telewizji narady Obrony Cywilnej, której przewodniczył prezydent Miguel Díaz-Canel, nie przedstawiono oficjalnej oceny strat, ale urzędnicy z dotkniętych katastrofą prowincji – Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo i Las Tunas – poinformowali o zerwanych dachach, liniach energetycznych i światłowodach, a także o odcięciu dróg, odizolowaniu lokalnych społeczności oraz o dużych stratach na plantacjach bananów, manioku i kawy.

Katastrofalne powodzie na Haiti

W środę 29 października Melissa nie uderzyła bezpośrednio w Haiti, najludniejszy kraj Karaibów, ale spowodowała tam katastrofalne powodzie, w których zginęło co najmniej 30 osób, a 20 zaginęło, głównie w południowej części kraju. Około 15 000 osób zostało ewakuowanych i pozostaje w tymczasowych schroniskach.

Haitańska Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że ​​huragan Melissa zabił co najmniej 20 osób, w tym 10 dzieci, w Petit-Goâve, gdzie uszkodzeniu uległo ponad 160 domów, a 80 innych zostało zniszczonych.  Laurent Saint-Cyr, przewodniczący Tymczasowej Rady Prezydenckiej Haiti powiedział, że  władze spodziewają się wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i zaznaczył, że rząd mobilizuje zasoby do poszukiwań ludzi i zapewnienia pomocy doraźnej.

Tego samego dnia Melissa już wyraźnie osłabła. Otarła się o południowo-wschodnie Bahamy, zmuszając władze do ewakuacji 1400 osób. Na Bermudach międzynarodowe lotnisko zostało zamknięte w czwartek wieczorem (ponownie otwarte w piątek w południe), a wszystkie szkoły zostały zamknięte.

Pomoc dla państw dotkniętych skutkami Melissy

Rządy, organizacje humanitarne i osoby prywatne na całym świecie deklarują wsparcie dla krajów najbardziej dotkniętych skutkami  huraganu.

Departament Stanu USA poinformował o wysłaniu do regionu zespołu reagowania kryzysowego, który wesprze operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoże w dostarczaniu żywności, wody, środków medycznych, zestawów higienicznych i tymczasowych schronień.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w piątek o mobilizacji dodatkowych 5 mln funtów (6 mln dolarów) na pomoc humanitarną, w tym zestawy tymczasowych schronień i latarek zasilanych energią słoneczną, aby pomóc osobom pozbawionym prądu i dachu nad głową. To uzupełnienie już ogłoszonych 2,5 mln funtów (3,36 mln dolarów) w ramach doraźnego finansowania pomocy humanitarnej na rzecz odbudowy na Karaibach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje również loty ewakuacyjne dla obywateli brytyjskich, którzy nie mogą wrócić do domu samolotami komercyjnymi.

Skąd się biorą nazwy huraganów? Interweniowały feministki

Huragany i burze tropikalne, które co roku przetaczają się przez region Atlantyku, biorą swoje nazwy z sześciu list tworzonych i aktualizowanych co sześć lat przez Światową Organizację Meteorologiczną.

Listy są ułożone alfabetycznie i powtarzają się co sześć lat, osobne istnieją dla regionów takich jak Atlantyk czy Pacyfik. Jeśli w danym sezonie powstanie więcej huraganów niż jest dostępnych imion na liście (zwykle 21), kolejne burze otrzymują nazwy liter alfabetu greckiego. Nazwy są nadawane, aby ułatwić zapamiętywanie i komunikację, unikając pomyłek w raportowaniu i ostrzeganiu społeczeństwa.

Czytaj więcej

Melissa w akcji. Wiatr sięgał nawet 295 km/h, ulewne deszcze zamieniły ulice w rwące rzeki
IT
Huragan Melissa uderzył, polski internet szaleje. Uwięziony znany polski aktor

Praktyka nadawania imion huraganom sięga ponad stu lat i zaczęła się od tradycji morskiej, gdy żeglarze nazywali żywioły wodne żeńskimi imionami. W XX wieku Stany Zjednoczone oficjalnie wprowadziły system, w którym – do 1979 roku – huragany nosiły wyłącznie żeńskie imiona. Po protestach feministycznych postanowiono stosować zarówno imiona żeńskie, jak i męskie. Nazwy huraganów mają również wymiar historyczny – kiedyś były one nadawane na podstawie świąt patronów lub ważnych postaci, ale dziś są ustalane według ściśle określonych reguł międzynarodowych.

System nadawania nazw dotyczy głównie huraganów i cyklonów tropikalnych, natomiast tornada rzadko dostają oficjalne imiona i na ogół są identyfikowane za pomocą dat, lokalizacji lub numerów. 

Z tego artykułu się dowiesz:

Rekordowa siła uderzenia Melissy na Jamajkę

