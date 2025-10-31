Aktualizacja: 31.10.2025 12:28 Publikacja: 31.10.2025 09:24
Skutki uderzenia huraganu Melissa w Black River na Jamajce, 30 października 2025 r.
Foto: Reuters, Octavio Jones
Huragan Melissa to jedna z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych burz na Karaibach w ostatnich latach. Spowodowała śmierć blisko 50 osób, masowe zniszczenia domów i infrastruktury szacowane na 48-52 mld dolarów oraz kryzys energetyczny i humanitarny.
Melissa w sezonach 2007, 2013 i 2019 osiągnęła siłę burzy tropikalnej, dopiero w 2025 roku uzyskała status huraganu.
Najpierw 28 października uderzyła w Jamajkę - z rekordową mocą przypisywaną huraganom kategorii 5 i wichrem wiejącym z prędkością do 300 km/h. Towarzyszyły mu intensywne opady, które doprowadziły do powodzi i osuwisk ziemi. Była najsilniejszą burzą w historii Jamajki, która bezpośrednio uderzyła w jej terytorium i pierwszym potężnym huraganem od 1998 roku. Synoptycy z AccuWeather poinformowali, że huragan ten zajął drugie miejsce na liście najsilniejszych huraganów atlantyckich w historii pod względem prędkości wiatru w momencie uderzenia w ląd.
Najbardziej dotknięty został rolniczy region Saint Elizabeth na południowym zachodzie wyspy, często nazywany spichlerzem Jamajki.
Skutki Melissy w Black River
Foto: Reuters, Octavio Jones
Po przejściu żywiołu wiele miast znalazło się pod wodą, a praktycznie 80-90 proc. budynków w tym rejonie zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Znaczna część infrastruktury publicznej, w tym szpitale, lotniska i systemy energetyczne, uległy poważnym uszkodzeniom, co spowodowało przerwy w dostawach prądu dla setek tysięcy mieszkańców. 25 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych z miejsca zamieszkania. Dostęp do niektórych obszarów, jak Black River, był utrudniony przez zniszczone drogi i zerwane linie energetyczne.
Huragan Melissa
Foto: PAP
Minister informacji Jamajki potwierdził co najmniej 19 ofiar śmiertelnych, ale wciąż trwają poszukiwania kilkudziesięciu zaginionych osób. W akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, a także w usuwaniu skutków huraganu, biorą udział rezerwiści, wezwani do stawienia się na służbę przez dowództwo armii.
29 października Melissa nieco osłabła, ale do Kuby dotarła jako wciąż niszczycielski huragan kategorii 3, z wiatrem o stałej prędkości 193 km/h. Według Francisco Pichona, koordynatora ONZ dla Kuby, ponad 3 miliony ludzi zostało tam „narażonych na warunki zagrażające życiu”, a około 735 000 osób musiało znaleźć tymczasowe schronienie.
Na Kubie Melissa nie spowodowała ofiar śmiertelnych. Zniszczenia są natomiast potężne. Podczas transmitowanej w telewizji narady Obrony Cywilnej, której przewodniczył prezydent Miguel Díaz-Canel, nie przedstawiono oficjalnej oceny strat, ale urzędnicy z dotkniętych katastrofą prowincji – Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo i Las Tunas – poinformowali o zerwanych dachach, liniach energetycznych i światłowodach, a także o odcięciu dróg, odizolowaniu lokalnych społeczności oraz o dużych stratach na plantacjach bananów, manioku i kawy.
W środę 29 października Melissa nie uderzyła bezpośrednio w Haiti, najludniejszy kraj Karaibów, ale spowodowała tam katastrofalne powodzie, w których zginęło co najmniej 30 osób, a 20 zaginęło, głównie w południowej części kraju. Około 15 000 osób zostało ewakuowanych i pozostaje w tymczasowych schroniskach.
Haitańska Agencja Ochrony Ludności poinformowała, że huragan Melissa zabił co najmniej 20 osób, w tym 10 dzieci, w Petit-Goâve, gdzie uszkodzeniu uległo ponad 160 domów, a 80 innych zostało zniszczonych. Laurent Saint-Cyr, przewodniczący Tymczasowej Rady Prezydenckiej Haiti powiedział, że władze spodziewają się wzrostu liczby ofiar śmiertelnych i zaznaczył, że rząd mobilizuje zasoby do poszukiwań ludzi i zapewnienia pomocy doraźnej.
Tego samego dnia Melissa już wyraźnie osłabła. Otarła się o południowo-wschodnie Bahamy, zmuszając władze do ewakuacji 1400 osób. Na Bermudach międzynarodowe lotnisko zostało zamknięte w czwartek wieczorem (ponownie otwarte w piątek w południe), a wszystkie szkoły zostały zamknięte.
Rządy, organizacje humanitarne i osoby prywatne na całym świecie deklarują wsparcie dla krajów najbardziej dotkniętych skutkami huraganu.
Departament Stanu USA poinformował o wysłaniu do regionu zespołu reagowania kryzysowego, który wesprze operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoże w dostarczaniu żywności, wody, środków medycznych, zestawów higienicznych i tymczasowych schronień.
Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w piątek o mobilizacji dodatkowych 5 mln funtów (6 mln dolarów) na pomoc humanitarną, w tym zestawy tymczasowych schronień i latarek zasilanych energią słoneczną, aby pomóc osobom pozbawionym prądu i dachu nad głową. To uzupełnienie już ogłoszonych 2,5 mln funtów (3,36 mln dolarów) w ramach doraźnego finansowania pomocy humanitarnej na rzecz odbudowy na Karaibach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje również loty ewakuacyjne dla obywateli brytyjskich, którzy nie mogą wrócić do domu samolotami komercyjnymi.
Huragany i burze tropikalne, które co roku przetaczają się przez region Atlantyku, biorą swoje nazwy z sześciu list tworzonych i aktualizowanych co sześć lat przez Światową Organizację Meteorologiczną.
Listy są ułożone alfabetycznie i powtarzają się co sześć lat, osobne istnieją dla regionów takich jak Atlantyk czy Pacyfik. Jeśli w danym sezonie powstanie więcej huraganów niż jest dostępnych imion na liście (zwykle 21), kolejne burze otrzymują nazwy liter alfabetu greckiego. Nazwy są nadawane, aby ułatwić zapamiętywanie i komunikację, unikając pomyłek w raportowaniu i ostrzeganiu społeczeństwa.
Praktyka nadawania imion huraganom sięga ponad stu lat i zaczęła się od tradycji morskiej, gdy żeglarze nazywali żywioły wodne żeńskimi imionami. W XX wieku Stany Zjednoczone oficjalnie wprowadziły system, w którym – do 1979 roku – huragany nosiły wyłącznie żeńskie imiona. Po protestach feministycznych postanowiono stosować zarówno imiona żeńskie, jak i męskie. Nazwy huraganów mają również wymiar historyczny – kiedyś były one nadawane na podstawie świąt patronów lub ważnych postaci, ale dziś są ustalane według ściśle określonych reguł międzynarodowych.
System nadawania nazw dotyczy głównie huraganów i cyklonów tropikalnych, natomiast tornada rzadko dostają oficjalne imiona i na ogół są identyfikowane za pomocą dat, lokalizacji lub numerów.
