Jedna z osób, nadzorująca pomoc dla mieszkańców, opowiada o sytuacji rodziny, której niedawno spłonęła stodoła, ale udało się im uratować zwierzęta. Teraz powódź zabrała im wszystkie zwierzęta. W dolnych częściach wsi powódź potopiła również zwierzęta domowe. Kiedy woda zeszła, mieszkańcom ukazał się tragiczny obraz bezbronnych zwierząt. Pytam, czy ludzie byli przygotowani na powódź. – Byli, ale nie na aż taką. I spodziewali się pomocy wcześniej – słyszę od mieszkańców. Nikt nie przygotował się na falę półtorametrową.

Powodzianie liczą na pomoc państwa, ale w nią nie wierzą

Starsi i samotni ludzie nie chcą się już odbudowywać. Chcą umrzeć. Są wciąż w szoku. Nie widzą nadziei. Nie proszą o pomoc. Ludzie na wsi mają swoją dumę. Nie pójdą po jałmużnę, nie będą walczyć o to, co im się od państwa należy. Nie wyrwą, tego co ich. W większych miejscowościach nastroje są też bardzo złe. Każdy potrzebuje pomocy, ale liczono, że przyjdzie ona szybciej. Teraz każdy liczy na siebie i bliskich. Wygrzebują wszystko, co zostało zalane. Nawet jeśli woda podeszła na metr, to zrywają wszystko o metr wyżej. Meble na śmieci. Sprzęt AGD i RTV na śmieci. Lodówki, z pełną zawartością, stoją otwarte na ulicy. Widok straszny. I ten zapach.

Całe kuchnie, pokoje, łazienki, są wyrzucone przed dom. Niczym wystawki umeblowania, którego mieszkańcy już nie chcą. Tylko, że to nie nadaje się do użycia. Wszystko w błocie lub wyschniętym mule. Oblepione, brudne, zniszczone. Dorobek życia porwała woda. Ludzie są w tym, w czym ich zastała powódź. Niektórzy coś uratowali, ale udawało się to rzadko. Jeden z mieszkańców Głuchołaz opowiadał, jak pobiegł po kluczki do samochodu, żeby go przestawić, ale nie zdążył, bo powódź zalała auto. Inni opowiadają historię znanego i cenionego w okolicy lekarza dr. Krzysztofa Kamińskiego, wieloletniego ordynatora oddziału nyskiego szpitala, którego zaskoczyła powódź, gdy samochodem wracał ze szpitala do domu. Nie miał szans z żywiołem. - Wielka strata – mówią miejscowi.