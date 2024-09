Sytuacja w południowej Polsce wcale się jednak nie uspokaja. Nakaz ewakuacji wydał m.in. burmistrz Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku i władze Paczkowa, gdzie woda przerwała przepust. Stanem klęski żywiołowej (wprowadzono go w poniedziałek rozporządzeniem premiera) objęto 13 powiatów i cztery gminy – Bielsko-Białą, gminę Strzeleczki w powiecie krapkowickim oraz Wałbrzych i Jelenią Górę – w województwach dolnośląskim, opolskim oraz śląskim.

Rząd przeznaczy ok. miliarda złotych na pomoc powodzianom. To po 10 tys. zł na pomoc doraźną, a także do 100 tys. zł na remont mieszkania i pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

Polder Buków, zbiornik Racibórz. Czy można było zapobiec powodzi?

Po tragedii powodzi z 1997 r. zbudowano m.in. polder Buków na Odrze i jaz na tej rzece, cztery lata temu oddano do użytku zbiornik Racibórz, który operacyjnie uruchomiono po raz pierwszy w niedzielę nad ranem, by uratować przed powodzią Opole i Wrocław (piętrzy wezbrane wody z Odry). Wody Polskie planują go wypełnić na 166 mln m3 wody (jego pojemność to 185 mln m3). Polder Buków został zapełniony w niespełna dobę. Czy zbiornik w Raciborzu, gdyby go uruchomiono dobę wcześniej, uratowałby kłodzkie gminy?

Według Wód Polskich nie.

– Wcześniejsze uruchomienie zbiornika nie byłoby zgodne z instrukcją (zgodnie z nim dopływ musi wynosić minimum dopływie 750 m3/s – przyp. aut.), ale też nie spowodowałoby uniknięcia zalania wskazanych miejsc, gdyż zbiornik Racibórz nie ma wpływu na gminy Kotliny Kłodzkiej – podkreśla Paulina Pierzchała.

– Duże znaczenie dla tragedii, która dotknęła ten region, jest brak polderu na Nysie Kłodzkiej – zauważa jednak prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.