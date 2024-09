Pracodawcy w Polsce proponują aktualnie szereg różnego rodzaju benefitów. W ofertach pracy widać, że najczęściej jest to prywatna opieka medyczna, możliwość pracy hybrydowej czy właśnie nauka języków obcych. Równocześnie mamy na rynku pewnego rodzaju gospodarcze “tąpnięcie”. Słynna już grafika z mapą zwolnień pojawiła się w wielu publikacjach i co jakiś czas jest aktualizowana o kolejne - nawet bardzo znane - nazwy firm, a same liczby zwolnionych zwykle przekraczają 100 osób na firmę.