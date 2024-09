Klimczak zaznaczył, że taką objętość ma „sam Racibórz Dolny”. - Ale on składa się też z innych zbiorników – dodał.



Czytaj więcej Klęski żywiołowe Wojewoda dolnośląski: Niektóre osoby trzeba było ewakuować dwa razy Poziom opadów był momentami w górach wyższy niż w 1997 roku - mówił w rozmowie z RMF FM wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Sytuacja w województwie dolnośląskim jest trudna, w związku z przechodzeniem nad Polską niżu genueńskiego Boris.

- To jest zbiornik, który broni tamtej części Polski – Wrocław, Opole, ale też np. Kędzierzyn-Koźle. Jest dobrze przygotowany i może przyjąć taką ilość wody, która może pozwolić spać spokojnie tym miejscowościom, które są na linii za Raciborzem – zapewnił Klimczak.



Powódź 2024. Dariusz Klimczak: Ludzie przyjeżdżają zobaczyć, jak wygląda zapełniony zbiornik w Raciborzu

- On ma dużą rezerwę powodziową co wiele osób uspokaja – mówił też minister, który dodał, że wczoraj miał problem do dojechania do centrum zarządzania kryzysowego w tym rejonie ponieważ „tyle osób przyszło zobaczyć ten zbiornik”.



- To de facto jest pierwsze uruchomienie tego zbiornika przy takim zagrożeniu – zauważył Klimczak. - Wiele osób z ciekawości przychodzi zobaczyć jak ten zbiornik wygląda zapełniony - dodał.