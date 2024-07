Samochód w płomieniach powodem pożaru?

Prokurator okręgowy hrabstwa Butte, Mike Ramsey, poinformował, że w parku Chico doszło do zdarzenia, w wyniku którego samochód stanął w płomieniach i został zepchnięty do wąwozu w parku w Chico. To z kolei doprowadziło do pożaru parku. Media piszą o mężczyźnie — ojcu zaginionej od tygodnia nastolatki z Kalifornii, który miał zepchnąć samochód do wąwozu. Mężczyzna został już - jak wynika z medialnych doniesień - aresztowany pod zarzutem porwania dziecka.

Pożary w Kalifornii to jedne z wielu letnich pożarów lasów na zachodzie kraju i w Kanadzie, w wyniku których do atmosfery przedostają się ogromne kłęby dymu. Satelitarne zdjęcia zanieczyszczeń publikuje też amerykańska agencja NASA.

Niepokojące dane analityczne

Według analizy przeprowadzonej w tym roku przez niezależną organizację informacyjno-badawczą Climate Central, w niektórych częściach Kalifornii, Oregonu i Waszyngtonu pożary zdarzają się dwa razy częściej niż sto lat temu, co ma związek ze zmianami klimatycznymi.