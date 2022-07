Z apelem skierowanym do samorządów w sprawie włączenia syren wystąpił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. We wtorek zostanie podpisany apel powstańców o godne uczczenie 78. rocznicy powstania warszawskiego.

Program obchodów przygotowało Muzeum Powstania Warszawskiego. – Rocznica obchodów powstania staje się nieformalnym świętem Warszawy – w wielu jej miejscach tego dnia ludzie manifestują wspólnotę – przypomniał dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.

Już 30 lipca o godz. 8.00 obok Centrum Olimpijskiego przy Wybrzeżu Gdyńskim rozpocznie się zlot harcerski pod hasłem „Wierni w życiu i służbie”. Tego samego dnia o godz. 11 powstańcy warszawscy spotkają się w parku Wolności z prezydentami – RP Andrzejem Dudą i Warszawy Rafałem Trzaskowskim. 31 lipca o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się uroczysta Sesja Rady Warszawy. O godz. 18.00 na pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego odprawiona zostanie msza polowa.

Czytaj więcej Plus Minus Jeremiego Przybory okupacyjne życia równoległe Włócząc się wtedy po placu Napoleona i jego najbliższej okolicy wśród powiewających biało-czerwonych sztandarów, słuchając tu i ówdzie śpiewanych patriotycznych pieśni, mijając grupki roześmianych i szczęśliwych ludzi, poczułem pierwszy raz po pięciu latach na tym skrawku niepodległej Warszawy zapach wolności, namacalne dotknięcie jakiegoś szczególnego rodzaju szczęścia.

1 sierpnia o godz. 17.00 w mieście zawyją syreny, a przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach hołd powstańcom oddadzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wolontariusze muzeum oraz harcerze w ramach akcji społecznej „Wolność łączy” będą pełnić służbę w miejscach pamięci. Osoby je odwiedzające otrzymają okolicznościowe wpinki z symbolem Polski Walczącej.

Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii na placu Marszałka Piłsudskiego odbędzie się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Trwa spór o Marsz Powstania Warszawskiego, który organizowany jest przez środowiska narodowe. Wojewoda mazowiecki na wniosek stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości wydał zgodę, aby była to impreza cykliczna do 2024 r. Z tą decyzją nie zgodził się prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Decyzję zaskarżył do sądu okręgowego. Ten odrzucił jego odwołanie, wtedy prezydent zaskarżył ją do Sądu Apelacyjnego, który właśnie uchylił orzeczenie, przychylając się do stanowiska władz miasta. Sprawa zatem wróci do sądu niższej instancji. Marsz Powstania Warszawskiego planowany jest 1 sierpnia na godzinę 17.00 przy rondzie Romana Dmowskiego. Zaczyna się od odpalenia rac, a kończy na placu Krasińskich.

4 sierpnia o 17.00 w MPW zostanie otwarta wystawa „Wola 1944: Wymazywanie. Ludobójstwo i sprawa Reinefartha”. 5 sierpnia na Skwerze Pamięci odbędzie się zaś uroczystość upamiętniająca rzeź Woli.

Tego samego dnia, o 19.00, odbędzie się Marsz Pamięci, który zakończy się zapaleniem zniczy na kurhanie przy pomniku Polegli-Niepokonani.

6 sierpnia ulicami Warszawy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza. W parku im. Szymańskiego na Woli odbędzie się zaś Bieg Pamięci „Wola 1944”. Biegacze upamiętnią ofiary rzezi Woli. W tym czasie grupa rekonstrukcyjna „Zawiszacy” zaprezentuje m.in. wyposażenie i umundurowanie z czasów powstania, odbędą się też warsztaty dla miłośników historii. Będzie można zobaczyć m.in. wyposażenie powstańczego kina polowego, szpitala czy działalność powstańczej poczty i przejechać się samochodami z czasów powstania warszawskiego – pancernym White 1916 oraz półciężarówką Ford-T.