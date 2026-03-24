Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wykorzystała wizytę w Australii do dopięcia kolejnych ważnych umów międzynarodowych. UE i Australia ogłosiły we wtorek przyjęcie przełomowego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a także zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Rozpoczęły się także formalne negocjacje w sprawie stowarzyszenia Australii z programem „Horyzont Europa”, największym na świecie programem finansowania badań naukowych i innowacji.

Co nam da ta umowa? Wzrost unijnego eksportu i dostęp do surowców krytycznych, podobnie jak w wypadku umowy z Mercosurem. UE oczekuje, że wywóz z UE wzrośnie o 33 proc. w ciągu następnej dekady, a jego wartość wyniesie 17,7 mld euro rocznie. Do kluczowych sektorów o dużym potencjale wzrostu należą sektor mleczarski (oczekuje się, że wzrośnie on nawet o 48 proc.), sektor pojazdów silnikowych (52 proc.) oraz sektor chemikaliów (20 proc.). Inwestycje UE w Australii mogą wzrosnąć o ponad 87 proc.

Nowa umowa zapewni unijnym eksporterom uprzywilejowany dostęp do rynku australijskiego, w tym zniesienie ponad 99 proc. ceł na wywóz towarów z UE do Australii. Znikną cła warte około 1 mld euro rocznie. Umowa otworzy australijski rynek usług w kluczowych sektorach, w tym w sektorze usług finansowych i telekomunikacji. Firmy UE będą też miały większy dostęp do australijskich zamówień publicznych. Umowa ułatwi również unijnym specjalistom pracę w Australii, a limity wejścia dla inżynierów i naukowców zwiększą europejskie i australijskie innowacje.

To już trzecia wielka umowa o wolnym handlu finalizowana przez UE w 2026 roku, po Mercosurze i Indiach. Ostateczny tekst umowy o wolnym handlu został uzgodniony podczas spotkania przywódców w Canberze między Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, a Anthonym Albanese, premierem Australii.