Unia Europejska dopina umowę handlową z Australią

UE osiągnęła we wtorek porozumienie w sprawie umowy handlowej z Australią. Umowa otwiera australijski rynek pracy dla Europy, a unijny eksport z UE ma wzrosnąć o 33 proc. w ciągu dekady. Znamy kontyngenty rolne.

Publikacja: 24.03.2026 13:42

Premier Australii Anthony Albanese i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podają

Premier Australii Anthony Albanese i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podają sobie ręce, rozmawiając z mediami podczas konferencji prasowej w budynku Parlamentu w Canberze, w Australii.

Foto: PAP/EPA/LUKAS COCH

Aleksandra Ptak-Iglewska

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wykorzystała wizytę w Australii do dopięcia kolejnych ważnych umów międzynarodowych. UE i Australia ogłosiły we wtorek przyjęcie przełomowego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a także zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Rozpoczęły się także formalne negocjacje w sprawie stowarzyszenia Australii z programem „Horyzont Europa”, największym na świecie programem finansowania badań naukowych i innowacji.

Co nam da ta umowa? Wzrost unijnego eksportu i dostęp do surowców krytycznych, podobnie jak w wypadku umowy z Mercosurem. UE oczekuje, że wywóz z UE wzrośnie o 33 proc. w ciągu następnej dekady, a jego wartość wyniesie 17,7 mld euro rocznie. Do kluczowych sektorów o dużym potencjale wzrostu należą sektor mleczarski (oczekuje się, że wzrośnie on nawet o 48 proc.), sektor pojazdów silnikowych (52 proc.) oraz sektor chemikaliów (20 proc.). Inwestycje UE w Australii mogą wzrosnąć o ponad 87 proc.

Nowa umowa zapewni unijnym eksporterom uprzywilejowany dostęp do rynku australijskiego, w tym zniesienie ponad 99 proc. ceł na wywóz towarów z UE do Australii. Znikną cła warte około 1 mld euro rocznie. Umowa otworzy australijski rynek usług w kluczowych sektorach, w tym w sektorze usług finansowych i telekomunikacji. Firmy UE będą też miały większy dostęp do australijskich zamówień publicznych. Umowa ułatwi również unijnym specjalistom pracę w Australii, a limity wejścia dla inżynierów i naukowców zwiększą europejskie i australijskie innowacje.

To już trzecia wielka umowa o wolnym handlu finalizowana przez UE w 2026 roku, po Mercosurze i Indiach. Ostateczny tekst umowy o wolnym handlu został uzgodniony podczas spotkania przywódców w Canberze między Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, a Anthonym Albanese, premierem Australii.

– UE i Australia mogą być geograficznie daleko od siebie, ale nie możemy być bliżej tego, jak postrzegamy świat. Dzięki tym dynamicznym nowym partnerstwom w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a także handlu, zbliżamy się jeszcze bardziej do siebie. Umowy te wprowadzają trwałe, oparte na zaufaniu struktury w celu wspierania pokoju i bezpieczeństwa poprzez siłę, stymulowania dobrobytu poprzez handel oparty na zasadach oraz współpracy na rzecz utrzymania globalnych instytucji – mówiła von der Leyen.

Umowa o wolnym handlu UE i Australii. Co z rolnictwem?

Umowę śledzą europejskie organizacje rolne, z uwagi na kwoty importowe. Australia jest dużym producentem mleka i wołowiny. W porozumieniu wynegocjowano roczny kontyngent dla importu wołowiny z Australii na poziomie 30 tys. ton, jagnięciny i koziny – 25 tys. ton, cukru – 35 tys. ton, mleko w proszku – 8 tys. ton, masło i serwatka – odpowiednio – 5 i 2 tys. ton, ryż – 8,5 tys. ton.

Dziś Europa ma dodatni bilans handlowy w handlu żywnością z Australią, w 2024 r. wyniósł on 2,3 mld euro. Umowa zniesie cła dla serów, przetworów mięsnych, wina, niektórych owoców, warzyw i słodyczy.

Dla wrażliwych sektorów rolnictwa, jak wołowina, baranina, mięso kozie, cukier, przetwory mleczne i ryż, umowa umożliwi zerowy lub niższy przywóz taryfowy z Australii przez kontyngenty taryfowe.

Jest też dwustronny mechanizm ochronny, który pozwoli UE na obronę wrażliwych produktów europejskich „w mało prawdopodobnym przypadku gwałtownego wzrostu przywozu z Australii powodującego szkodę na rynku UE” – informuje KE.

Umowa będzie chronić 165 oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych oraz 231 oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, w tym niektóre z najbardziej znanych oznaczeń geograficznych, takich jak Comté, Irish Whiskey, Queso Manchego, Salam de Sibiu, szynka Istarski pršut, Lübecker Marzipan i Masticha Chiou.

Jeśli chodzi o surowce krytyczne – porozumienie wzmocni unijne łańcuchy dostaw i zwiększy ich odporność na wstrząsy geopolityczne.

