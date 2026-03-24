– Potrzeba było 54 lat, by wywalczyć sprawiedliwość. Wiem, że to nie koniec walki dla innych kobiet, ale wierzę, że pomoże im to choć trochę – stwierdziła Donnie Motsinger w sądzie w Santa Monica, cytowana przez New York Times. Przyznała także, że ma świadomość, iż nie był to proces karny – w ramach którego można by skazać aktora na karę więzienia – ale nie traci dla niej na ważności decyzja ławy przysięgłych, dzięki której Cosby „w pewien sposób odpowie za to, co mi zrobił”.

Prawniczka Billa Cosby'ego: „będziemy się odwoływać”

Jak stwierdziła Jennifer Bonjean, pełnomocniczka Cosby'ego, jej klient nie powinien być objęty dodatkową kwotą 40 mln dolarów odszkodowania karnego: jej zdaniem nie stanowi już dla nikogo zagrożenia i nie jest w stanie ponieść kosztów wypłaty tak dużej sumy – kobieta argumentuje, że eksperci z ławy przysięgłych źle ocenili możliwości mężczyzny. Podkreśliła, że odszkodowanie to nie przyniesie w żaden sposób skutku „odstraszającego”, gdyż jej klient to „niewidomy 88-latek, który nie może opuszczać domu”.

– Wierzymy, że mamy mocne podstawy do apelacji i będziemy się do nich odwoływać – stwierdziła Bonjean.

Sprawa Donnie Motsinger uległaby przedawnieniu, gdyby nie nowe prawo stanu Kalifornii, zezwalające ofiarom przestępstw seksualnych na składanie pozwów mimo upływu ustawowego terminu przedawnienia. To nie pierwsza sprawa, w której Bill Cosby usłyszał wyrok. Sąd skazał go m.in. na 3 lata pozbawienia wolności za odurzenie i napaść seksualną, z której odbycia zwolnił go Sąd Najwyższy stanu Pensylwanii. Ofiara, Andrea Constand, której mentorem na uniwersytecie był Cosby, zeznawała jako świadek w sprawie Donnie Motsinger.