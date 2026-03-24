Bill Cosby i jego prawniczka Jeniffer Bonjean
Odszkodowanie w wysokości 59,25 mln dolarów (ok. 218 mln zł) zapłaci amerykański aktor i producent filmowy Bill Cosby – taką decyzję podjęła ława przysięgłych sądu w Santa Monica (Kalifornia, USA). Sprawa dotyczy napaści seksualnej, której dopuścić miał się gwiazdor ponad pół wieku temu. Prawnicy Cosby'ego zapowiedzieli złożenie apelacji od decyzji.
Ława przysięgłych kalifornijskiego sądu zobowiązała aktora do zapłaty łącznie 59,25 mln dolarów byłej kelnerce Donnie Motsinger. Do zdarzenia, którego dotyczy sprawa, dojść miało w 1972 roku. Motsinger pracowała w restauracji Trident w Sausalito, niedaleko San Francisco. Cosby zaprosił ją na swój występ komediowy i zaoferował transport na miejsce prywatną limuzyną. Jak twierdzi kobieta, podczas jazdy podano jej wino oraz tabletkę, którą uznała za lek przeciwbólowy – po jej zażyciu poczuła się słabo i straciła przytomność, by potem obudzić się w swoim domu, ubrana w samą bieliznę. Z dokumentów sądowych wynika, że kobieta, obecnie już 84-letnia i od wielu lat walcząca o sprawiedliwość, była wówczas przekonana, że Cosby odurzył ją i zgwałcił. Aktor stanowczo zaprzeczył tym zarzutom – ława przysięgłych przyznała jednak rację kobiecie, zobowiązując Cosby'ego do zapłaty odszkodowania.
Na początku kwota ta wyniosła 19,25 mln dolarów tytułem zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Potem wzrosła o 40 mln dolarów odszkodowania karnego.
– Potrzeba było 54 lat, by wywalczyć sprawiedliwość. Wiem, że to nie koniec walki dla innych kobiet, ale wierzę, że pomoże im to choć trochę – stwierdziła Donnie Motsinger w sądzie w Santa Monica, cytowana przez New York Times. Przyznała także, że ma świadomość, iż nie był to proces karny – w ramach którego można by skazać aktora na karę więzienia – ale nie traci dla niej na ważności decyzja ławy przysięgłych, dzięki której Cosby „w pewien sposób odpowie za to, co mi zrobił”.
Jak stwierdziła Jennifer Bonjean, pełnomocniczka Cosby'ego, jej klient nie powinien być objęty dodatkową kwotą 40 mln dolarów odszkodowania karnego: jej zdaniem nie stanowi już dla nikogo zagrożenia i nie jest w stanie ponieść kosztów wypłaty tak dużej sumy – kobieta argumentuje, że eksperci z ławy przysięgłych źle ocenili możliwości mężczyzny. Podkreśliła, że odszkodowanie to nie przyniesie w żaden sposób skutku „odstraszającego”, gdyż jej klient to „niewidomy 88-latek, który nie może opuszczać domu”.
– Wierzymy, że mamy mocne podstawy do apelacji i będziemy się do nich odwoływać – stwierdziła Bonjean.
Sprawa Donnie Motsinger uległaby przedawnieniu, gdyby nie nowe prawo stanu Kalifornii, zezwalające ofiarom przestępstw seksualnych na składanie pozwów mimo upływu ustawowego terminu przedawnienia. To nie pierwsza sprawa, w której Bill Cosby usłyszał wyrok. Sąd skazał go m.in. na 3 lata pozbawienia wolności za odurzenie i napaść seksualną, z której odbycia zwolnił go Sąd Najwyższy stanu Pensylwanii. Ofiara, Andrea Constand, której mentorem na uniwersytecie był Cosby, zeznawała jako świadek w sprawie Donnie Motsinger.
