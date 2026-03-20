Żabka z miliardem zysku. Inflacja i prohibicja nie zatrzymały wzrostu
Notowania Żabki podczas piątkowej sesji rosną. Przed południem akcje kosztują prawie 21 zł po wzroście o ponad 2 proc. Handlowa grupa opublikowała raport za 2025 r. Ma powody do zadowolenia. Rosła znacznie szybciej niż rynek. Mocno zwiększyła przychody i zyski.
– Wyniki za 2025 r. potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju grupy Żabka jest skuteczna. Osiągnęliśmy wszystkie komunikowane inwestorom wskaźniki finansowe, jednocześnie przyspieszając realizację wybranych inicjatyw strategicznych, w tym ekspansję sieci sklepów – powiedział prezes Żabki, Tomasz Suchański. W jego ocenie obecne zawirowania geopolityczne i presja inflacyjna nie zaszkodzą Żabce.
Ponad sto miliardów złotych mogą wynieść w 2026 r. koszty wynikające z nadmiernego spożycia alkoholu - wynika z szacunków „Rzeczpospolitej”. Coraz...
Pro
– Już od 2020 r., czyli od czasów pandemii, żyjemy w mocno zmiennym otoczeniu rynkowym. Nasze wyniki pokazują, że potrafimy sobie z tymi wyzwaniami dobrze radzić – podkreślił prezes. Przedstawiciele Żabki przypomnieli również, że jeśli chodzi o inflację, to nawet gdy była ona bardzo wysoka, w okolicach 20 proc., miała bardzo niewielki wpływ na sprzedaż w sklepach Żabki. Jej władze nie obawiają się również nocnej prohibicji, która obejmuje coraz więcej polskich miast. Obecnie około 4500 Żabek działa tam, gdzie wprowadzono już prohibicję (od godz. 22).
– Nie widzimy znaczącego wpływu prohibicji na naszą sprzedaż – podkreśla zarząd Żabki. W jego ocenie prohibicja mocniej uderzy w placówki, które są dłużej otwarte (Żabki standardowo są czynne do godz. 23).
W samym IV kwartale 2025 r. wyniki Żabki były lepsze od oczekiwań analityków. W całym 2025 r. skonsolidowana sprzedaż do klienta końcowego wzrosła o 14,1 proc. rok do roku, osiągając 31,1 mld zł. Dynamika sprzedaży porównywalnej (LFL) wyniosła 5,3 proc., zgodnie z celem grupy zakładającym średni jednocyfrowy wzrost. Żabka podkreśla, że wynik ten został osiągnięty mimo niekorzystnych warunków pogodowych (niskie temperatury nie sprzyjają biznesowi Żabki).
Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 16 proc. do 4,07 mld zł, a skorygowany zysk netto o 40,6 proc. do rekordowego poziomu 1 mld zł. Marża skorygowanego zysku netto sięgnęła 3,2 proc., przekraczając zakładany poziom 3 proc.
Żabka pokazała zyski wyższe od oczekiwań. Zapowiada udane drugie półrocze i przyspieszenie ekspansji. Kurs akcji idzie mocno w górę.
W 2025 r. Żabka uruchomiła 1 394 sklepy, tym samym przekraczając podwyższony cel otwarć, zakładający 1 300 nowych placówek w minionym roku. Na koniec 2025 r. grupa miała 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii.
Przychody w biznesach cyfrowych wzrosły o 25 proc. Grupa zakłada pięciokrotne zwiększenie przychodów z tego segmentu do 2028 r.
Przedstawiciele Żabki podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowali, że chłodny styczeń 2026 r. nie pomagał sprzedaży, ale od połowy lutego, wraz z poprawą pogody, sprzedaż idzie bardzo dobrze.
– Nasz biznes to convenience, oparty o impulsie. Bardzo pomaga nam cieplejsza pogoda, co widać w różnicy między sprzedażą zimą a latem. To, że w styczniu temperatura rok do roku była znacznie poniżej średniej kilkuletniej nie pomogło. Niemniej jednak widzimy, że w dalszej części kwartału, czyli od części lutego, kiedy pogoda się znormalizowała, biznes idzie nam bardzo dobrze. Wydaje się, że jest on bardzo stabilny i na takim poziomie, który widzimy zwykle w ostatnich kilku kwartałach – powiedział Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Żabki.
Grupa oczekuje w tym roku średnio do wysokiego jednocyfrowego wzrostu sprzedaży LFL. Z kolei CAPEX w 2026 r. będzie podobny jak w latach 2024 i 2025 r., a wskaźnik długu do EBITDA ma dalej spadać.
– Zakładamy stabilną skorygowaną marżę EBITDA na górnym poziomie przedziału 12–13 proc. oraz stopniową poprawę marży zysku netto do ok. 4,5 proc. w horyzoncie średnioterminowym – powiedziała Marta Wrochna-Łastowska, dyrektorka finansowa Żabki.
Zdaniem 73 proc. Polaków podwyżki to realny scenariusz i kryzys szybko przełoży się na poziom cen na półkach, ch...
Amazon, DoorDash, Zalando, a teraz InPost. Rynek e-commerce może czekać zalew asystentów zakupowych. Sklepy zysk...
Allegro miało lepsze wyniki niż prognozowali analitycy. W 2026 r. zapowiada dalsze wzrosty. - Wchodzimy w nowe s...
W lutym w sklepach było drożej średnio 3,8 proc. niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach wzrost cen może przysp...
