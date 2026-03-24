Siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
Udział Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w następstwie reformy polskiego systemu sądownictwa w procedurze powołania sędziego oraz brak skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów, nie wystarczają same w sobie do wyłączenia tego sędziego – stwierdziła Wielka Izba TSUE.
Trybunał przypomniał, że procedura powoływania sędziów jest jedną z odpowiednich gwarancji, aby zapobiec wszelkim naruszeniom ich niezawisłości i bezstronności. W związku z tym sądy krajowe muszą mieć możliwość kontroli zgodności z prawem procedury powołania oraz sprawdzenia, czy dany sędzia spełnia wymóg niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.
Sprawa ma charakter precedensowy, bo dotychczas Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się tylko na temat statusu tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. TSUE nie wypowiadał się natomiast w kwestii statusu sędziów sądów powszechnych, którzy stanowią zdecydowaną większość w grupie ponad 3000 sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS.
Sąd niższej instancji może badać prawidłowość powołania sędziów zasiadających w składzie orzekającym Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego,...
W postępowaniu o zapłatę należności z tytułu umowy o świadczenie usług powód (przedsiębiorca) złożył wniosek o wyłączenie sędzi rozpoznającej sprawę. Jego zdaniem sędzia S.C. wyznaczona do rozpoznania sprawy, nie jest legalnym sędzią, bo na urząd sędziowski nominowała ją Krajowa Rada Sądownictwa, ukształtowana po 2018 r. Niezależność tego ciała od władzy ustawodawczej i wykonawczej jest poddawana w wątpliwość, ponieważ wyboru większości jego członków dokonali politycy. Dlatego jest określana jako neoKRS, a jej decyzje są kwestionowane przez dużą część prawników.
Na dodatek polskie przepisy zastrzegały badanie zgodności z prawem powołania sędziego do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego, składającej się wyłącznie z osób powołanych na urząd sędziego z rekomendacji neoKRS.
Powód wniósł także o wyłączenie innych sędziów, powołanych na wniosek neoKRS, jeśli mieliby rozpoznawać zażalenie przez niego złożone. Sędzia rozpoznająca sprawę w jednoosobowym składzie złożyła oświadczenie, że w jej ocenie nie zachodzą okoliczności mogące wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności i brak jest podstaw do jej wyłączenia.
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, który rozpoznaje wniosek o wyłączenie, zapytał TSUE jeszcze w 2021 r., czy taki jednoosobowy skład orzekający sądu powszechnego, w którym zasiada osoba powołana na stanowisko sędziego w upolitycznionej procedurze, spełnia unijny wymóg sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. A gdyby się okazało, że przy obsadzie sądu doszło do naruszenia prawa, to czy ów neosędzia powinien być odsunięty od orzekania z mocy samego prawa, czy też należy rozważyć inne okoliczności konkretnej, rozpoznawanej przez nią sprawy.
Do tej ważnej sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazał, że osoba powołana na urząd sędziowski na wniosek wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzią, ale jego status jest obciążony wadą prawną, której waga wymaga indywidualnej oceny.
Trybunał uściślił, że wymóg sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy może zostać podważony wyłącznie wówczas, gdy dochodzi do nieprawidłowości, które ze względu na swój charakter i wagę i rozpatrywane łącznie, mogą stwarzać rzeczywiste ryzyko ingerencji pozostałych władz w proces powołania, oraz budzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności danej sędzi.
- W związku z tym sąd krajowy, do którego wpłynął wniosek o wyłączenie, musi ocenić wszystkie okoliczności towarzyszące temu powołaniu, aby ustalić, czy mogą one budzić takie wątpliwości wśród obywateli – wskazał unijny Trybunał.
Uznał jednak, że ani udział w procedurze powołania KRS w nowym składzie, ani brak dostępności skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów – rozpatrywane odrębnie lub łącznie – nie wystarczają do wyłączenia sędzi, o której mowa w sprawie rozpatrywanej przez poznański Sąd Rejonowy.
Co więcej, TSUE wskazał w dzisiejszym wyroku, że aby przywrócić zaufanie publiczne do systemu sądownictwa i zapewnić poszanowanie zasady podziału władzy, Polska powinna ustanowić ramy normatywne pozwalające ocenić – przy uwzględnieniu charakteru i wagi nieprawidłowości popełnionych w trakcie procedury powoływania sędziów – możliwość dalszego wykonywania zadań przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie.
- Ta sprawa pokazuje coś bardzo niepokojącego - napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując informację o wyroku rozwodowym, który zo...
Przed udzieleniem odpowiedzi polskiemu sądowi, TSUE zwrócił się o opinię do swojego rzecznika generalnego. Jak informowaliśmy niemal rok temu, rzecznik Dean Spielmann zasugerował Trybunałowi salomonowy wyrok.
Sędzia nie może być wyłączony od rozpoznania sprawy tylko dlatego, że został nominowany z rekomendacji organu nie dającego gwarancji niezawisłości...
Po pierwsze, że sędzia nie może być wyłączony od rozpoznania sprawy tylko dlatego, że został nominowany z rekomendacji organu nie dającego gwarancji niezawisłości. Należy bowiem wziąć pod uwagę wszystkie czynniki systemowe i faktyczne, w jakich doszło to tego powołania.
Po drugie - że każdy sąd krajowy musi zignorować przepisy i orzeczenia, które nie pozwalają mu na samodzielną ocenę prawidłowości przebiegu procesu nominacyjnego sędziów. Dotyczy to także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Tego wymaga bowiem zasada pierwszeństwa prawa Unii.
Jak podkreślił rzecznik, zaproponowane przez niego rozwiązanie powinno zagwarantować skuteczne poszanowanie zasad niezawisłości i bezstronności oraz społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
sygn. akt C‑521/21
Artykuł jest aktualizowany
