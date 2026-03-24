Udział Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w następstwie reformy polskiego systemu sądownictwa w procedurze powołania sędziego oraz brak skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów, nie wystarczają same w sobie do wyłączenia tego sędziego – stwierdziła Wielka Izba TSUE.

Trybunał przypomniał, że procedura powoływania sędziów jest jedną z odpowiednich gwarancji, aby zapobiec wszelkim naruszeniom ich niezawisłości i bezstronności. W związku z tym sądy krajowe muszą mieć możliwość kontroli zgodności z prawem procedury powołania oraz sprawdzenia, czy dany sędzia spełnia wymóg niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

Sprawa ma charakter precedensowy, bo dotychczas Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się tylko na temat statusu tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. TSUE nie wypowiadał się natomiast w kwestii statusu sędziów sądów powszechnych, którzy stanowią zdecydowaną większość w grupie ponad 3000 sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS.

Poznański sąd zapytał TSUE, czy neosędzia może zostać wyłączony

W postępowaniu o zapłatę należności z tytułu umowy o świadczenie usług powód (przedsiębiorca) złożył wniosek o wyłączenie sędzi rozpoznającej sprawę. Jego zdaniem sędzia S.C. wyznaczona do rozpoznania sprawy, nie jest legalnym sędzią, bo na urząd sędziowski nominowała ją Krajowa Rada Sądownictwa, ukształtowana po 2018 r. Niezależność tego ciała od władzy ustawodawczej i wykonawczej jest poddawana w wątpliwość, ponieważ wyboru większości jego członków dokonali politycy. Dlatego jest określana jako neoKRS, a jej decyzje są kwestionowane przez dużą część prawników.