Członkowie AfD w Bundestagu
Dostęp niemieckich parlamentarzystów z Niemiec do poufnych dokumentów Unii Europejskiej wywołuje coraz większe napięcia w Brukseli. Dyplomaci i politycy ostrzegają, że mechanizm stworzony dla wzmocnienia kontroli demokratycznej może stać się źródłem wycieków do Rosji.
Chodzi o system EuDoX – bazę danych zawierającą tysiące dokumentów UE, w tym notatki z poufnych spotkań ambasadorów państw członkowskich. Każdego roku trafia do niej około 25 tys. dokumentów, do których dostęp ma nawet 5 tys. uprawnionych użytkowników, w tym posłowie Bundestagu i ich współpracownicy.
Czytaj więcej
Największe obawy budzi dostęp do tych materiałów przez polityków Alternatywy dla Niemiec (AfD). Partia, postrzegana jako prorosyjska, znajduje się pod lupą zarówno niemieckich polityków, jak i unijnych dyplomatów. – Problem polega na tym, że mamy partię, wobec której istnieją uzasadnione podejrzenia o przekazywanie informacji do Rosji lub Chin – powiedział Anton Hofreiter, przewodniczący komisji ds. UE w Bundestagu.
Według relacji dyplomatów, ryzyko wycieku zaczyna wpływać na sposób prowadzenia rozmów w UE. Coraz częściej wrażliwe kwestie omawiane są w węższym gronie państw.
Jeden z wysokiej rangi dyplomatów UE określił w rozmowie z Politico sytuację dosadnie: dostęp AfD do poufnych materiałów „tworzy gigantyczną lukę w kształcie Putina w systemie bezpieczeństwa”.
Inni rozmówcy podkreślają, że w praktyce nie ma gwarancji, iż informacje przekazywane podczas spotkań ambasadorów nie trafiają do obcych wywiadów. Nie są to jednak oficjalne zarzuty. Jak przyznają dyplomaci, obawy funkcjonują głównie w nieformalnych rozmowach, szczególnie wśród państw Europy Północno-Zachodniej.
Czytaj więcej
System EuDoX powstał jako reakcja na historyczne doświadczenia Niemiec i ma zapobiegać nadmiernej koncentracji władzy w rękach rządu. Zapewnia parlamentowi szeroki wgląd w działania władzy wykonawczej, także na poziomie UE.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że rząd federalny jest świadomy skali dostępu i celowo nie umieszcza w bazie najbardziej wrażliwych informacji. – To stosunkowo otwarta platforma, więc nie ma tam nic szczególnie krytycznego – ocenił prof. Sven Hölscheidt z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
Część niemieckich polityków wskazuje jednak, że nawet pozornie mniej istotne dane mogą mieć znaczenie wywiadowcze. Chodzi m.in. o: informacje o obronie antydronowej, transportach broni dla Ukrainy czy działaniach Rosji na Bałtyku.
Czytaj więcej
Roland Theis, polityk CDU, ostrzegł, że kontakty części polityków AfD z rosyjską dyplomacją oraz powielanie narracji Kremla „spędzają sen z powiek wszystkim, którym zależy na bezpieczeństwie państwa”.
Niepokój wzmacniają wcześniejsze incydenty. Pod koniec 2024 r. AfD była oskarżana o wykorzystywanie zapytań parlamentarnych do pozyskiwania informacji dla Rosji. Na początku 2025 r. były współpracownik europosła Maximiliana Kraha został skazany za szpiegostwo na rzecz Chin.
Choć partia stanowczo odrzuca zarzuty, w Bundestagu podjęto już pierwsze kroki ograniczające ryzyko – m.in. część pracowników AfD utraciła dostęp do budynków i systemów komputerowych parlamentu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas