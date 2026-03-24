Poufne dokumenty UE zagrożone? Obawy o przecieki z Niemiec do Kremla

Czy poufne rozmowy Unii Europejskiej trafiają do Moskwy? W Brukseli rośnie niepokój, że dostęp niemieckiej skrajnej prawicy do tajnych dokumentów może osłabiać bezpieczeństwo całej Wspólnoty.

Publikacja: 24.03.2026 14:33

Członkowie AfD w Bundestagu

Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie mechanizmy dostępu do poufnych dokumentów Unii Europejskiej budzą obawy o bezpieczeństwo?
  • Które ugrupowanie polityczne jest wskazywane jako potencjalne źródło przecieków informacji?
  • Które informacje, pozornie mniej istotne, mogą mieć znaczenie dla służb wywiadowczych?
  • Jakie działania podjęto w celu ograniczenia ryzyka nieuprawnionego przekazywania informacji?

Dostęp niemieckich parlamentarzystów z Niemiec do poufnych dokumentów Unii Europejskiej wywołuje coraz większe napięcia w Brukseli. Dyplomaci i politycy ostrzegają, że mechanizm stworzony dla wzmocnienia kontroli demokratycznej może stać się źródłem wycieków do Rosji.

Chodzi o system EuDoX – bazę danych zawierającą tysiące dokumentów UE, w tym notatki z poufnych spotkań ambasadorów państw członkowskich. Każdego roku trafia do niej około 25 tys. dokumentów, do których dostęp ma nawet 5 tys. uprawnionych użytkowników, w tym posłowie Bundestagu i ich współpracownicy.

AfD w centrum podejrzeń

Największe obawy budzi dostęp do tych materiałów przez polityków Alternatywy dla Niemiec (AfD). Partia, postrzegana jako prorosyjska, znajduje się pod lupą zarówno niemieckich polityków, jak i unijnych dyplomatów. – Problem polega na tym, że mamy partię, wobec której istnieją uzasadnione podejrzenia o przekazywanie informacji do Rosji lub Chin – powiedział Anton Hofreiter, przewodniczący komisji ds. UE w Bundestagu.

Według relacji dyplomatów, ryzyko wycieku zaczyna wpływać na sposób prowadzenia rozmów w UE. Coraz częściej wrażliwe kwestie omawiane są w węższym gronie państw.

Jeden z wysokiej rangi dyplomatów UE określił w rozmowie z Politico sytuację dosadnie: dostęp AfD do poufnych materiałów „tworzy gigantyczną lukę w kształcie Putina w systemie bezpieczeństwa”.

Inni rozmówcy podkreślają, że w praktyce nie ma gwarancji, iż informacje przekazywane podczas spotkań ambasadorów nie trafiają do obcych wywiadów. Nie są to jednak oficjalne zarzuty. Jak przyznają dyplomaci, obawy funkcjonują głównie w nieformalnych rozmowach, szczególnie wśród państw Europy Północno-Zachodniej.

Obawy o dokumenty w niemieckim systemie EuDoX

System EuDoX powstał jako reakcja na historyczne doświadczenia Niemiec i ma zapobiegać nadmiernej koncentracji władzy w rękach rządu. Zapewnia parlamentowi szeroki wgląd w działania władzy wykonawczej, także na poziomie UE.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że rząd federalny jest świadomy skali dostępu i celowo nie umieszcza w bazie najbardziej wrażliwych informacji. – To stosunkowo otwarta platforma, więc nie ma tam nic szczególnie krytycznego – ocenił prof. Sven Hölscheidt z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Część niemieckich polityków wskazuje jednak, że nawet pozornie mniej istotne dane mogą mieć znaczenie wywiadowcze. Chodzi m.in. o: informacje o obronie antydronowej, transportach broni dla Ukrainy czy działaniach Rosji na Bałtyku.

Roland Theis, polityk CDU, ostrzegł, że kontakty części polityków AfD z rosyjską dyplomacją oraz powielanie narracji Kremla „spędzają sen z powiek wszystkim, którym zależy na bezpieczeństwie państwa”.

Niepokój wzmacniają wcześniejsze incydenty. Pod koniec 2024 r. AfD była oskarżana o wykorzystywanie zapytań parlamentarnych do pozyskiwania informacji dla Rosji. Na początku 2025 r. były współpracownik europosła Maximiliana Kraha został skazany za szpiegostwo na rzecz Chin.

Choć partia stanowczo odrzuca zarzuty, w Bundestagu podjęto już pierwsze kroki ograniczające ryzyko – m.in. część pracowników AfD utraciła dostęp do budynków i systemów komputerowych parlamentu.

