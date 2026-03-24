Europosłowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, ocenili że realizowana w pojedynkę niemiecka inicjatywa grozi podważeniem wysiłków na rzecz wzmocnienia wspólnych zdolności obronnych w momencie, gdy UE przystosowuje się do osłabienia amerykańskiego parasola ochronnego w czasach prezydentury Donalda Trumpa. – Jeśli Niemcy stworzą teraz czysto krajową architekturę, która nie będzie częścią IRIS2, istnieje ryzyko osłabienia struktur europejskich – powiedziała Reuterowi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, szefowa Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego (Renew Europe). Jej zdaniem budowanie równoległych systemów będzie prowadzić do powielania struktur. – Najważniejsze są kompatybilność, łączność i integracja europejska – dodała eurodeputowana.

Niemiecka sieć satelitów budowana równolegle do unijnej? AfD popiera projekt

Niemiecki system ma być oparty na technologii zbliżonej do tej wykorzystywanej przez Starshield SpaceX, firmy Elona Muska. Pod względem skali obie sieci, niemiecka i europejska, mają być porównywalne do Starshield i znacznie mniejsze od systemu Starlink Muska, który obecnie liczy 10 tys. satelitów z planowanych 12 tys.

Cytowany przez Reutera rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że proponowany przez Niemcy system odpowiada na szczególne potrzeby niemieckich sił zbrojnych, a wymagania operacyjne i parametry sieci są „zupełnie inne” od tych planowanych w ramach IRIS2. Z kolei rzecznik KE powiedział agencji, że Komisja nie komentuje inwestycji poszczególnych państw członkowskich.

Jak na sprawę patrzą niemieccy politycy? Zasiadająca w komisji obrony Bundestagu Jeanne Dillschneider (Zieloni) w komentarzu cytowanym przez Reutera wskazała, że to niemieccy podatnicy ostatecznie zapłacą rachunek. Europoseł Christophe Grudler (Renew) zaznaczył, że rozdrobnienie rzadko bywa najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania publicznych środków. – Mniejsza, osobna konstelacja będzie miała ograniczenia w zakresie zasięgu i skalowalności – powiedział Reuterowi.

Inaczej na sprawę zapatruje się Alternatywa dla Niemiec (AfD). – Biorąc pod uwagę zdolności potencjalnych przeciwników do zakłócania pracy lub nawet niszczenia satelitów, nadmiar – w terminologii wojskowej: rezerwy – nie jest marnotrawieniem środków, lecz wymogiem odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa narodowego – oświadczył w komentarzu dla agencji Reutera Ruediger Lucassen, rzecznik AfD ds. polityki obronnej.