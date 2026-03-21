Wycofywanie kontenerów ma też dwa inne aspekty: po pierwsze, gospodarczy, bo w efekcie spada eksport używanych ubrań, chociaż Polska była jednym z głównych graczy na tym rynku w Europie. Drugi aspekt jest środowiskowy, bo gminy mają obowiązek organizowania gospodarki odpadami, w tym właśnie tekstylnymi, na swoim terenie. Co robią?

– Odzywają się do nas gminy z całej Polski, pytając o możliwość współpracy, m.in. poprzez ustawienie kontenerów na ubrania na terenach należących do samorządów. Na razie są to jednak przypadki niezbyt liczne. Sami również przygotowujemy ofertę dla gmin, o szczegółach będziemy mogli poinformować w najbliższej przyszłości – dodaje Mateusz Bolechowski.

W wielu miejscach organizowane są zbiórki: firmy określonego dnia zbierają spod bloków wystawione torby z ubraniami. Zbiórek jednak ubywa. – Ubrania są coraz gorsze, ludzie dzisiaj próbują wszystko sprzedawać przez internet, dlatego do nas trafiają głównie odpady – przyznaje pracownik jednej z takich firm z aglomeracji warszawskiej.

Faktycznie, na rynku trwa boom na używane, nie tylko zresztą w internecie. Po raz pierwszy od 17 lat w Polsce przybywa stacjonarnych sklepów z towarami z drugiej ręki. Rynek ten faktycznie jednak napędzają głównie zakupy online, gdzie sprzedaż używanych produktów urosła o 25 proc. w trzy lata.

Odpad czy na sprzedaż

– Polacy już wiedzą, że nie powinno się wrzucać tekstyliów do odpadów zmieszanych, tylko dostarczać je do PSZOK-ów (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – red.) lub mobilnych punktów zbiórki odpadów. Powstaje jednak pytanie, czy tak robią w praktyce? Barierą jest chyba konieczność gromadzenia ubrań w domu i dowiezienia lub dostarczenia do mobilnego punktu. To dla wielu osób jest problemem – mówi dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia. – Wydaje się, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych pojemników na tekstylia, obok tych na szkło czy tworzywa sztuczne, bo obecny system wymaga nadmiernych poświęceń ze strony konsumentów – dodaje.