Według Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), umowa z Mercosur otwiera nam dostęp – w rozumieniu UE, ale i pośrednio Polsce – do złóż niezbędnych do rozwoju i produkcji dóbr wysokotechnologicznych, w tym metali ziem rzadkich, a także surowców wykorzystywanych w hutnictwie. Zwłaszcza, że byłby to ważny kierunek importu spoza dotychczasowych źródeł w Chinach i Afryce, mocno narażonych zarówno na wahania cen, jak i destabilizację łańcuchów dostaw przez coraz większe napięcia w światowej gospodarce.

Otwierające się możliwości wykorzystania zasobności Ameryki Południowej w surowce, w tym krytyczne, których brakuje Polsce i Europie do wzmocnienia odporności gospodarczej, m.in. w strategicznych przemysłach motoryzacyjnym i obronnym, podkreśla także KUKE: – Choć od lat trwa rywalizacja mocarstw o dostęp do minerałów, to w KUKE jesteśmy w stanie zabezpieczać inwestycje polskich firm w sektorze wydobywczym i przetwórczym oraz ich finansowanie – deklaruje Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Mały eksport, większy import

Jak dotąd, wymiana handlowa Polski z krajami Mercosur, biorąc pod uwagę skalę tamtejszych gospodarek, wygląda skromnie i jest zdominowana przez import. Przy czym dysproporcje w obrotach handlowych są bardzo duże. Według KIG, polski eksport do Brazylii w 2024 r. wart był 874,7 mln euro, natomiast import sięgnął 3,04 mld euro, a w przypadku obrotów z Argentyną było to 85,8 mln euro eksportu i 829,8 mln euro importu. Dla pozostałych dwóch rynków wartości obrotów były mniejsze: eksport z Polski do Paragwaju wyniósł w 2024 r. 15,1 mln euro, a import 97,3 mln euro, natomiast dla Urugwaju było to odpowiednio 58,7 oraz 104,3 mln euro.

– Ujemne saldo z każdym z tych państw oraz import zwykle wielokrotnie większy od eksportu są nieprzypadkowe. Sprowadzamy z nich pewne ilości surowców kopalnych i rolnych, a w przypadku Brazylii również bardziej zaawansowane produkty, ale w bardzo małym stopniu jesteśmy obecni na tamtych rynkach z naszymi produktami – tłumaczy Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.

Na przykład w Brazylii od połowy lat 90. działa Selena z branży budowlanej, która w stanie Paraná produkuje pianki poliuretanowe. Od 2000 r. istnieje w Brazylii filia firmy Komandor z branży meblowej, od 2010 r. w Kurytybie – spółka z Grupy Chemicznej Boryszew – Maflow do Brasil Ltda., a od 2012 r. firma Lug produkuje w Sao Paulo elementy oświetleniowe.