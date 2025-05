Rosja wszczęła spór w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), dotyczący granicznego dostosowania emisji dwutlenku węgla i handlu uprawnieniami do emisji w UE, Wniosek został rozesłany do członków WTO 19 maja, a więc w dniu, gdy Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem, a UE miała już gotowy do publikacji 17. pakiet sankcji na Rosję.

Reklama

Jak informuje WTO, Federacja Rosyjska zwróciła się do niej z wnioskiem o konsultacje z Unią Europejską i państwami członkowskimi w sprawie unijnego pakietu „Mechanizm granicznej korekty emisji dwutlenku węgla" (Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Package) oraz subsydiowania eksportu w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Rosja odnosi się do rozporządzenia (UE) 2023/956, które ustanawia mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, oraz do dyrektywy 2003/87/WE, która reguluje system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE. Rosja twierdzi, że środki te są niezgodne ze zobowiązaniami UE, które reguluje szereg umów międzynarodowych, np. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., Porozumienia w sprawie procedur wydawania pozwoleń na przywóz, Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych oraz Protokoły przystąpienia Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwy i Litwy do WTO.