UE wspiera rolników uproszczeniami i wyższymi płatnościami

Komisja Europejska zaprezentowała pakiet ułatwień dla europejskich rolników, który ma zredukować biurokrację i zwiększyć konkurencyjność sektora. Propozycje obejmują uproszczenie procedur związanych z płatnościami bezpośrednimi, zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby kontroli. Dodatkowo, zapowiedziano podniesienie ryczałtowej płatności dla drobnych producentów rolnych do 2500 euro rocznie oraz uproszczenie wniosków o dofinansowanie na cyfryzację gospodarstw.

USA znoszą ograniczenia na eksport chipów do Polski

Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia na eksport chipów do Polski, które zostały wcześniej wprowadzone przez administrację Joe Bidena. O zniesieniu restrykcji poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem to „bardzo pozytywna decyzja Białego Domu”, która otwiera nowe możliwości dla polskiego sektora nowych technologii, w tym rozwoju sztucznej inteligencji. Chipy objęte zakazem są kluczowe dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego, telekomunikacji i przemysłu obronnego. Decyzja pokazuje rosnące zaufanie Waszyngtonu do Polski jako partnera technologicznego.

