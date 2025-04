– Jeśli chodzi o sytuację na rynku jaj, można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach widoczna jest stabilizacja – zarówno pod względem dostępności, jak i cen. Po dynamicznych zmianach, które obserwowaliśmy na przestrzeni poprzednich miesięcy, obecnie rynek zachowuje większą równowagę, choć nadal pozostaje wrażliwy na czynniki zewnętrzne – takie jak koszty pasz, energii czy sytuacje losowe w hodowlach – zauważa Luiza Urbańska z Biura Prasowego Aldi w Polsce.

Także producenci wskazują, że w przypadku tego produktu możliwe są wciąż duże ruchy cenowe. – Rynek nie wrócił do równowagi – on jedynie nauczył się funkcjonować w stanie permanentnej niepewności. W tej sytuacji kluczowe jest stworzenie długofalowej strategii wspierającej konkurencyjność polskich producentów, która pozwoli im nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się w zgodzie z wysokimi standardami jakości, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt – twierdzi Barbara Woźniak, pełnomocnik zarządu Ferm Drobiu Woźniak, właściciela marki Zdrovo, prezes firmy Ovotek.

Wzrost cen przyspieszy?

– W obecnej sytuacji dużo większe jest prawdopodobieństwo zwyżki cen niż ich spadku. Tempo tego wzrostu może nieznacznie wyhamować, ale na razie nie spodziewałbym się sytuacji, w której będziemy mieli duży wzrost liczby kategorii ze spadkiem cen – ocenia dr Artur Fiks, WSB Merito. – Dużą rolę może tu odgrywać sezonowość oraz spadek konsumpcji, jak również różnorodne procesy zachodzące w gospodarce i polityce światowej.

Ekspert zauważa, że podobnie jak w poprzednich miesiącach głównym produktem warunkującym wzrost cen w tej kategorii jest masło i w najbliższym czasie nie ma perspektyw, aby coś się zmieniło. – Prognozy przedświąteczne mówią nawet o tym, iż masło może kosztować między 11 a 12 złotych za kostkę, co w połączeniu z informacjami, że znacznie spadła w ostatnich miesiącach ilość promocji na ten produkt nie rokuje optymistycznie – mówi dr Artur Fiks. – Jeśli chodzi o inne produkty z tej kategorii, to olej słonecznikowy również znacząco podrożał w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny natomiast rzepaku wykorzystywanego w produkcji oleju rzepakowego po marcowym spadku wróciły mniej więcej do poziomów z lutego.