Koszyki już passe

Piotr Biela z Grupy Blix mówi wręcz, że czas, kiedy koszyki porównawcze sieci handlowych były dla konsumentów wiarygodnym źródłem informacji o poziomie cen, skończył się. – Jest to efektem „przeeksploatowania” tego tematu przez dwie konkurujące ze sobą sieci dyskontów – ocenia. Jego zdaniem, dopóki koszyki publikowane w mediach przez niezależne agencje były próbą obiektywnego przekazywania informacji o poziomie cen i pojawiały się kilka razy do roku (np. koszyk wielkanocny, koszyk bożonarodzeniowy), klienci traktowali to jako rzetelną niezależną opinię. – Konsumenci oczywiście chcą wybierać tańsze sklepy, lepsze promocje, by wydawać mniej i oszczędzać. Wojna na koszyki, z której wybrzmiewało za każdym razem, że to sieć A jest tańsza, a potem w ripoście sieć B udowadniała, że jest tańsza, sprawiły, że klienci – w mojej ocenie – nie wierzą już nikomu. To dla nich dziś pusty komunikat – mówi Piotr Biela. – Z prawnego punktu widzenia każdy miał rację, bo sieci odpowiednio zabezpieczały się regulaminem porównania oraz podpierały się badaniami. A diabeł tkwi w takich akcjach w przysłowiowych szczegółach – dodaje.

I to się nie zmieni, tym bardziej że sytuacja na rynku jest trudna. Choć sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła powyżej prognoz, czyli 4,8 proc., to w lutym wynik był słaby i spadła 0,5 proc. Wzrosła jedynie ta internetowa i to 5,2 proc. r.\r.

– Nie lubimy słowa wojna, niskie ceny w naszych sklepach to strategia, jaką wdrażamy od 30 lat, a nie w ostatnich dwóch czy trzech. Oferując zawsze niskie ceny i marki własne od polskich producentów. Nikt inny nie ma w sklepach tego co my – mówi Luis Araujo, prezes Biedronki. – Ostatni czas był wymagający z powodu stagnacji, więc poziom konkurencji wzrósł. Promocji też, dotyczy to wszystkich graczy na rynku. Zawsze obiecywaliśmy niskie ceny, w ostatnich zestawieniach cenowych koszyków mamy drugą pozycję, a nasz konkurent siódmą – dodaje.

Konkurencja też podtrzymuje swoje stanowisko. – Gwarantujemy te same niskie ceny we wszystkich naszych sklepach w kraju – niezależnie od tego, czy mówimy o dużych aglomeracjach miejskich, czy małych miasteczkach. Demokratyzacja cen oraz transparentna polityka cenowa stanowią nieodłączną część naszej strategii biznesowej – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidla. – Klienci wybierają naszą sieć, ponieważ pomimo presji inflacyjnej oferujemy im bardzo atrakcyjną ofertę wysokiej jakości produktów w niskiej cenie. Co do zasady nie komentujemy działań konkurencji – dodaje.

Nie ma więc co spodziewać się zmiany nastawienia. – Naszą strategią jest oferowanie produktów w najlepszym stosunku jakości do ceny, ze szczególnym naciskiem na marki własne, których portfolio stale poszerzamy. Kluczowe znaczenie ma dla nas stała optymalizacja procesów i kosztów – uzyskane w ten sposób oszczędności możemy inwestować w utrzymanie jak najniższych cen dla naszych klientów – mówi Łukasz Janota, dyrektor z Aldi Polska.