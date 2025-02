Ceny rosną, chociaż rząd w Zagrzebiu starał się zrobić wszystko , żeby powstrzymać drożyznę. Wprowadził maksymalny pułap cen na 70 produktów pierwszej potrzeby. Na tej liście znalazły się pieczywo, makarony, kasze, płatki owsiane, różne rodzaje mięsa, nabiał, owoce, warzywa i niektóre detergenty. Te towary muszą być w sklepach wyraźnie oznaczone i dostępne bez przerwy.

Na chleb, mleko, jajka, owoce i warzywa VAT został obniżony do 5 proc. Na produkty higieniczne, w tym na papier toaletowy – do 13 proc. W przypadku innych popularnych produktów, np na żywność przetworzoną — jak wędliny, konserwy, kawę, czekoladę i oraz płyn do zmywarek VAT pozostał na poziomie 25 proc.

To nie wprowadzenie euro jest winne

Jako główny powód wzrostu cen, często podawane jest wprowadzone w roku 2023 euro, chociaż w sąsiedniej Słowenii, gdzie euro jest już od dawna, w sklepach jest taniej.

Ale Słoweńcy także przyłączyli się do akcji protestacyjnej. Organizacja konsumencka ZPS wezwała konsumentów do powstrzymania się z zakupami produktów, które nie są absolutnie niezbędne. To ma dać handlowi detalicznemu czas na zastanowienie się nad swoją polityką i wysokością marży.

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego Słowenii, w ciągu ostatniej dekady ceny żywności wzrosły średnio o 44 proc. , czego nie da się niczym wytłumaczyć.