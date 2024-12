Minister Michał Kołodziejczak: Masło będzie tanieć. Podał datę

Minister Kołodziejczak powiedział, że „obserwujemy już teraz trendy mniejszych zamówień z Czech, że Słowacji, czy z innych państw na nasz nabiał”.

- Dla mnie ważniejsze jest to, żeby przykładów takiego masła nie było za chwilę w przypadku innych produktów – powiedział Michał Kołodziejczak. Jego zdaniem rząd powinien przyspieszyć działania na rzecz faktycznej reformy handlu, przemysłu, przetwórstwa. Jego zdaniem „zmiany muszą być wprowadzane jeszcze szybciej”.

Dopytywany o to, czy masło jest tematem zastępczym, minister Kołodziejczak powiedział, że „dla wielu tematów jest to temat zastępczy”. - Samo masło jako masło to nie jest temat priorytetowy. Inne rzeczy odczuwamy bardziej w kieszeniach, które są dość niebezpieczne – uważa wiceminister rolnictwa. - Bardziej, niż cena masła przeraża mnie to, że jest np. coraz więcej branych kredytów tzw. chwilówek. To jest dla nas punkt do zastanowienia. Kierunek, w którym idzie gospodarka musi być lepiej nacelowany – powiedział Michał Kołodziejczak.

Masło drożeje, rząd uruchamia rezerwy

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) ogłosiła 17 grudnia przetarg na sprzedaż 1 000 ton masła, aby ustabilizować sytuację na rynku, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cena masła znacznie wzrosła w ostatnim czasie na rynkach światowych, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka, a sytuacja ta dotknęła także Polskę, podkreślono.