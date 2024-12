Ubezpieczyciele nie lubią fajerwerków

Okres Noworoczny to czas celebracji i niestety wypadków. Wpływ na to często ma ludzka nieuwaga, brak odpowiedzialności oraz wyobraźni, a także alkohol. Co roku media obiegają informacje o petardach urywających palce i dłonie, wybijających szyby i podpalających samochody, a to tylko kilka przykładów. Taka zabawa może być dramatyczna i kosztowna w skutkach.

– Ubezpieczyciel najczęściej odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że poszkodowany strzelając fajerwerkami, był pod wpływem alkoholu. Podstawą będzie wypis ze szpitala czy przyjęcie na SOR i wywiad lekarski. Warto pamiętać, że alkohol to główne wyłączenie w większości polis. Nawet jeśli ktoś pozostanie trzeźwym, towarzystwo ubezpieczeniowe może zasłonić się „rażącym niedbalstwem”, które również wyklucza wypłatę środków – komentuje Michał Ratajczak, analityk rankomat.pl. I dodaje, że jeśli podczas strzelania fajerwerkami czyjeś mienie zniszczy posiadacz OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanej osobie, ale od sprawcy będzie wymagał zwrotu tej kwoty. Dlatego decydując się na celebrację Nowego Roku ze sztucznymi ogniami, lepiej robić to z głową