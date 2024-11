Polacy znów ruszyli do sklepów. Sprzedaż detaliczna wyraźnie wzrosła

Dane GUS pokazują również, że Polacy coraz chętniej robią zakupy przez internet. W październiku zanotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej w sieci w cenach bieżących – o 2,5 proc. w skali rocznej. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” też urósł nieco z 9 proc. w październiku 2023 roku do 9,1 proc. Co najchętniej kupujemy online? Nie dziwi, że spośród prezentowanych grup największym zainteresowaniem cieszyły się tekstylia, odzież i obuwie (skok z 19,9 proc. przed rokiem do 25,9 proc.), ale też meble, RTV i AGD (wzrost z 17,1 proc. do 19,0 proc.) oraz prasa, książki i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost z 24,8 proc. do 25,0 proc.).

Nie ma zapaści w sprzedaży detalicznej. „Alarm odwołany”

Najnowsze dane GUS ucieszyły rynek, który obawiał się pogłębiającego się dołka w handlu. „Alarm odwołany. Sprzedaż detaliczna w październiku wzrosła o 1,3 proc. r/r, powyżej oczekiwań. Wrześniowa zapaść wygląda na jednorazowy artefakt, a straty zostały w październiku w większości odrobione (+5,6 proc. m/m SA)” – napisali analitycy Pekao na portalu X.

Jak dodali, nie zmienia to faktu, że „sprzedaż detaliczna towarów nie zachwyca, a jej poziom od prawie 3 lat stoi w miejscu”.