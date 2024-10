Przypadek czy początek czegoś złego?

Pytanie „co się stało we wrześniu” jest ważne, ale ważniejsze jest inne, z niego wynikające: czy to, co się stało, ma charakter jednorazowy („wypadek przy pracy”) czy ma jednak jakieś fundamentalne przyczyny? Jeśli to drugie, to byłby to zły sygnał dla naszego wzrostu gospodarczego. Konsumpcja prywatna – której częścią jest sprzedaż detaliczna – jest w tym roku motorem napędowym polskiej gospodarki. W pierwszych dwóch kwartałach rosła w tempie 4,6-4,7 proc. rok do roku, a prognozy ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” na kolejne kwartały wskazują na tylko nieco niższą dynamikę (w okolicach 4-4,5 proc. w drugim półroczu oraz niemal 4 proc. w pierwszym półroczu 2025 r.).

Prawdą jest, że żyzny grunt z ostatnich miesięcy dla konsumpcji nieco jałowieje. Niemniej nie jest to zjawisko nagłe (na które można by zwalić winę za wrześniowe dane), a warunki dla wzrostu konsumpcji mimo to pozostają korzystne. Rosnąca inflacja oraz delikatnie opadająca dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw sprawiły, że przeciętnie wynagrodzenie w firmach urosło we wrześniu realnie o 5,3 proc. rok do roku. To najmniej w tym roku – w jego pierwszej połowie dynamika była tu około 8-9,5-procentowa – niemniej wciąż dużo na tle ostatnich lat, a nawet czasów „przedcovidowych”.



Dane za pierwsze półrocze wskazują zresztą, że w gospodarce narodowej (czyli w firmach, niezależnie od liczby pracowników oraz w sferze budżetowej) przeciętne wynagrodzenie rosło nawet szybciej niż w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach z minimum 10 pracownikami) – to efekt m.in. podwyżek dla nauczycieli i pracowników budżetówki o 20-30 proc. Jeśli do tego dodamy podwyżkę 500+ do 800+ od stycznia oraz waloryzację emerytur i rent o blisko jedną ósmą w marcu, to powinien się rysować obraz konsumenta, któremu wciąż się poprawia.

Acz – tu ważne zastrzeżenie – skala tej poprawy będzie już w 2025 r. mniejsza. Płaca minimalna urośnie „tylko” o 8,5 proc. względem obecnej wartości (wobec około 20 proc. w 2024 r.), płace w budżetówce o 5 proc. (względem 20-30 proc. w tym roku), a emerytury o 6,8 proc. Przy inflacji w okolicach 5-6 proc. w pierwszych miesiącach 2025 r. roku i – według dzisiejszych prognoz – zapewne około 3-4 proc. w drugiej połowie roku, realna dynamika dochodów do dyspozycji będzie niższa niż w 2024 r.

Osobnym kwestią jest to, czy konsument rosnące dochody przeznacza na konsumpcję czy wykorzystuje do odbudowania poduszki finansowej. Dane wskazują, że ten drugi czynnik następuje, co jednak nie przeszkadzało w poprzednich miesiącach sprzedaży detalicznej solidnie rosnąć.