W e-handlu widać więcej optymizmu. Sprzedawcy łapią oddech

Badanie sieci pokazuje, że użytkownicy w bardzo zróżnicowany sposób korzystają z aplikacji. 17,8 proc. używa ich kilka razy w miesiącu, a 14 proc. – kilka razy w tygodniu. Raz w miesiącu robi to 11,8 proc. badanych, natomiast raz w tyg. 8,4 proc. Za to już częściej niż raz dziennie uruchamia aplikację 11,3 proc. użytkowników, a raz dziennie - 9,7 proc. Z aplikacji zakupowych nie korzysta co 4 internauta – 26,97 proc.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Allegro będzie sprzedawać alkohol. Platforma podała datę i wymagania Allegro ogłosiło, że już niebawem klienci będą mogli zakupić za pośrednictwem platformy napoje alkoholowe. Pomysł wzbudził wcześniej głosy krytyki, ale serwis zapewnia, że wdrożył „szereg rozwiązań technologicznych, by zapewnić bezpieczeństwo zakupów i dostaw”.

IKEA stawia na online, lepsze prognozy Zalando

Na online przestawiają się również największe firmy. IKEA Retail Polska w roku finansowym 2024 sprzedała 5 milionów produktów więcej niż w roku ubiegłym, ale kanał internetowy odpowiadał już za 34,5 proc. obrotu. - Obniżyliśmy ceny 5 tysięcy produktów o średnio 19 proc., co pozwoliło nam powrócić do poziomów sprzed pandemii – mówi Marina Dubakina, prezeska IKEA Retail w Polsce.

Także Zalando łapie wiatr w żagle, jeden z europejskich liderów sprzedaży odzieży podniósł prognozę sprzedaży na swojej platformie do 3-5 proc., a oczekiwany wzrost przychodów wynosi 2-5 proc. - Popyt wzrósł w całej branży w trzecim kwartale, z silnym początkiem sezonu jesień/zima, w porównaniu do powolnego początku ubiegłego roku — powiedział Robert Gentz, współdyrektor generalny Zalando.